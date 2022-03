Oscar Ruggeri estalló contra los políticos: "¡Son un desastre!"

Embed

Y añadió: "Ahora en un par de años voleo en el orto, entra otro, después entra otro y así estamos hace 700 mil años. Cada vez más pobres. Los aviones que usan los políticos, que se van en aviones a todos lados, los sanitarios que dicen, que los usan las familias".

"No me importa que me manden la AFIP, que me mandan todos los años, investigado permanentemente, no me importa, siempre pagué. Úsenla bien, usen la plata como corresponde, para los que necesitan de verdad. ¡Son un desastre! El país cada vez más pobre, la inflación cada vez más, ¡Déjense de joder! Se tendrían que ir todos, dejarnos a nosotros solos, seguro que lo hacemos mejor que ustedes", siguió Oscar Ruggeri muy crítico.

Y cerró: "Dentro de dos años las elecciones, que se están armando de acá, de allá... Dejen de armarse que nos estamos cagando de hambre, son un desastre todos, Argentina está así por ustedes y no por los que pagamos impuestos y trabajamos. Ustedes provocaron todo esto, ¡muevan el orto viejo!".

oscar ruggeri.jpg

Por qué se pelearon a muerte Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri

Una nota de Sergio Goycochea en radio generó un revuelo enorme. El ex arquero de la Selección Argentina puso en la palestra una pelea a muerte con Oscar Ruggeri, su ex compañero.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, fue la pregunta que destapó todo. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”. Desde el piso, insistieron: “¿Y nunca tampoco no?”. “No, por ahí no...”, intentó cerrar el tema.

Esto ocurrió durante una entrevista con El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt y se emite por Radio Ensamble.

Y el ex arquero sentenció: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán. ¿Cómo persona?. No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

La historia de la pelea tiene a más protagonistas. Según contó Guillermo Coppola, Sergio Goycochea les pidió plata para una presentación a Oscar Ruggeri, Neri Pumpido y a él. La plata era en dólares y el negocio salió muy mal.

"Cuando había que buscar una solución para los tres amigos amigos que confiaron y las garantías quedaron bajo el agua", dijo Coppola.

La respuesta de Goycochea es que la garantía fue una propiedad y que Oscar Ruggeri se había quedado con la propiedad. Otra versión indica que eran terrenos que luego se inundaron.

Este lunes, durante el pase entre F12 y F90 por ESPN y donde forma parte como panelista, el Cabezón arremetió contra Goyco, aunque sin nombrarlo. “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”.

“‘Uh, porque usted no tienen idea’... Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”, expresó en relación al dinero que había prestado. “¿Era rúcula?”, le consultaron en la mesa sobre si se trataba de dólares. “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, continuó Ruggeri.

Y cerró: “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, como siempre. Cuando vos prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.