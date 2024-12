Pampita encaró a Susana Giménez y se dijeron todo: "Sos media..."

Bajo este contexto, Susana y Pampita se cruzaron anoche en la gala de Los Personajes del Año de Revista Gente y la modelo no dudó en encarar a la conductora para limar asperezas.

“Hola. No estés enojada conmigo, yo te amo”, se la escucha decir a la modelo para acercarse a Susana en el video que mostró A la Tarde (América).

“No estoy enojada, vos sos media loca. No hablaste nada, la gente está enojada y por ahí se la agarra conmigo”, respondió La diva. Finalmente, Pampita concluyó: “No, vos no tenes la culpa, si fue una maravilla la entrevista”.

Qué dice el audio de Susana Giménez destrozando a Pampita y la cifra real que cobró por la nota

Yanina Latorre contó este martes en LAM (América TV) la cifra real que cobró Pampita por la entrevista que dio en el programa de Susana Giménez.

"Una muy buena fuente escuchó un audio de Susana de esos bombita que desaparecen. Está endiablada. Ella no la quería a Pampita en el programa, porque no la quiere", reveló la rubia.

"La obligaron, le dijeron que le iba medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa. Y Susana a esta persona le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita. Se lo dieron en el piso, en efectivo, en un sobre. Y no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares", detalló la panelista. "Y a esta persona le creo todo", aseguró Latorre.

Luego, el conductor Ángel de Brito sostuvo: "Hay personajes que Susana no quiero decir que no los traga, pero no los traga". "Uno es Pampita", afirmó.

"Voy a contar una infidencia: Susana no quiere a Pampita y no quiere a la China Suárez. A ninguna de las dos las fuma. Cuestión de piel. A Wanda (Nara) la adora, le encanta, le parece divertidísima", sumó De Brito.