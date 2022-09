El supuesto hijo de Shakira rompió el silencio en la televisión colombiana

Así las cosas, el programa de espectáculos colombiano Lo sé todo (Canal 1) contactó al supuesto hijo, del que por el momento no se conoce el nombre, quien dio su versión y mostró la documentación de la demanda al actor por la que pide la millonaria suma de 835 millones de pesos por daños y abandono.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré ”, aseguró el muchacho y confirmó la demanda si bien admitió que “Ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

Al mismo tiempo, el hombre reconoció que nunca buscó a Shakira, su supuesta mamá. Así y todo, el joven afirma que tiene cómo demostrar la paternidad y maternidad de los artistas colombianos. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para verificar y comprobar lo que dice.