Parque y pileta: la felicidad de Tamara Báez al mostrar su nueva casa

Tamara mostró los ambientes de su nueva casa, en una especie de tour desde las redes. La vivienda cuenta con un amplio jardín, pileta y ambientes bien luminosos y espaciosos.

Embed

Báez fue mostrando el martes los últimos detalles de la mudanza y se mostró orgullosa por este gran paso en una nueva etapa que comienza en su nueva casa.

"Es hoy", reflejó con una selfie sonriendo. Y agregó en otra historia: "Estoy muy feliz jajaja ¿Se me nota?". "No doy más", cerró con una postal del amplio living ya con las cosas acomodadas.

Una casa soñada que se hace realidad tras el final de relación con el popular artista.

tamara baez 1.jpg

Tamara Báez, furiosa en las redes: "Por qué no te pegás un baño antes de..."

Tamara Báez lanzó un furioso mensaje en las redes. La ex del cantante de cumbia 420 L-Gante publicó misteriosos mensajes contra una mujer a la que llamó “peloduro”, luego de escrachar a un seguidor que la criticó.

“¿Por qué se meten con el trabajo de una? ¿Por qué opinan tanto? ¿Por qué se meten en temas delicados? Por qué no respetás a la mamá de la hija de tu amigo”, se despachó con furia Tamara Báez en sus historias de Instagram.

Y agregó más picante: “¿Por qué no te pegás un baño antes de nombrarme a mí, peloduro, que ni te conozco, ni me conocés, ni tenés derecho a nada. Es corta, no te metas...”.

La ex del artista después compartió mensajes de apoyo que le llegaron tras lanzar aquella categórica respuesta dirigida a alguien en particular.