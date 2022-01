Patricia Palmer reveló una dura historia: "Me lo callé más de 30 años"

“Hay chicos especiales, que nacen con un propósito en la vida, pero he sido testigo de muchos niños que las madres los obligaban a trabajar y han sufrido mucho”, reconoció Patricia Palmer.

Y amplió sobre su experiencia: “Yo hice Regalo del cielo y había un niño que trabajaba diez horas. También e visto a una madre decirle a un nene ‘si no lloras esta escena no vas a ir al baño’”.

Luego, la conductora Moria Casán leyó la frase “tuve relaciones buenas, hermosas y nefastas” y le pidió a la invitada que profundice en cada una.

Ahí, Palmer sorprendió al recordar cuando sufrió episodios de violencia. “¿La denunciaste en ese momento?”, le consultó Casán. La actriz dio respuesta negativa y acotó: “Por suerte mi padre lo sospechó. No hubiese podido salir sin la ayuda de mi papá. Era un hombre muy libre, muy feminista y muy inteligente y sospechó algo”.

Y explicó al respecto de esa mala experiencia del pasado: “Hace cuarenta años era un contexto... yo me casé virgen. La pasé re mal". "Yo me lo callé mas de treinta años, no lo podía hablar, creo que no me lo podía decir ni a mí misma”, finalizó.

Moria Casán y su casamiento con el Pato Galmarini

La diva Moria Casán contó hace unas semanas desde su programa cómo fue la unión con su pareja, El Pato Galmarini: "No pasamos por el Registro Civil, pasamos por una propiedad horizontal", indicó rápida la conductora. Y explicó: "Un día yo estaba en una posición horizontal y veo que Galma me mira y se me viene encima y me dice: ¿te querés casar? y yo digo ¡bueno!".

Así, siguiendo con su relato dejó en claro que "Después no nos casamos por civil, pero establecimos un compromiso tácito", y agregó: "Se lo dijimos a la familia el domingo pasado que fue su cumpleaños 79. Nadie sabía nada, pero así somos nosotros. Fuimos clandestinos, fue mi profe de historia, [él] me vino a buscar...".

"No creo en el casamiento, para mí es una institución perimida pero sí creo en el compromiso y en la maravillosa química y magia que se produce cuando dos personas muy hechas como nosotros", expresó.

Y al momento de hablar de su hombre, Moria Casán se mostró como una verdadera mujer enamorada al describirlo como: "Un hombre maravilloso con una vida formada, un político que ha sabido formar una familia estupenda [con la) que me siento muy ensamblada".