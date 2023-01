Paula Chaves confesó cómo logró superar sus desesperantes ataques de pánico

Paula Chaves y Pedro Alfonso con los 3 hijos.jpg Paula Chaves junto a su marido, Pedro Alfonso, y sus tres hijos: Olivia, Baltazar, Filipa.

"Hola Pau! ¿Cómo superaste los ataques de pánico?" fue la consulta de la cajijta de preguntas de Instagram que la mujer de Pedro Alfonso no esquivó. Sincera como siempre, Paula Chaves respondió concreta: "Terapia y Tiempo", dando a entender la importancia de la ayuda profesional.

Vale recordar que un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente, que pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, la persona siente que está perdiendo el control, que está teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que va a morir.

Paula Chaves posteo ataques de pánico.jpg

Paula Chaves habló de su encuentro con Zaira Nara y su ex, Facundo Pieres: "Veremos cómo se da"

A meses de la ruptura con el padre de sus hijos, sin duda uno de los romances explosivos de este verano es el que de alguna manera Zaira Nara blanqueó con el polista Facundo Pieres, casualmente ex novio de su amiga y comadre Paula Chaves, por lo que muchos hablaron de enojo y distanciamiento entre ellas.

Pero una vez más la mujer de Pedro Alfonso se encargó de echar un manto de piedad al asunto. “Está todo bien, de hecho hablamos ayer con Zaira. Entre nosotras la dinámica sigue igual”, afirmó Paula en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

“Hablamos como siempre, nunca se cortó nada. Hay dinámicas con hijos que están más que bien”, amplió la Chaves sobre la chance de que la menor de las Nara la visite en la temporada cordobesa donde está trabajando en familia.

Paula Chaves aira Nara y Facundo Pieres.bmp

“Pero si Zaira cae con Pieres, no le abrís la puerta”, intervino de repente Mariana Brey a a lo que Paula respondió con la mayor de las calmas, educación y una risa algo incómoda: “Ya en temas personales no entro porque no es mi tema”.

Asimismo, detalló: “De cosas que pueden llegar a pasar, después vemos. Nos vamos a ir acomodando y veremos cómo se da todo”, en referencia a un posible encuentro con su amiga Zaira Nara y su actual pareja, Facundo Pieres, que no es otro que un ex novio de la modelo y actriz.

“Está todo bien con Zai, es amiga de hace muchos años, es la madrina de Fili. Después cómo pueden llegar a suceder las cosas en un futuro, iremos viendo y nos iremos acomodando”, repitió al tiempo que concluyó admitiendo sobre su romance con Pieres: “Fue hace muchos años mi relación con él. Iremos viendo cómo se da la vida”.