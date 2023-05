Paula Chaves confirmó la pelea entre Pedro Alfonso y José María Listorti, y reveló los motivos

"Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. Cuando trabajábamos en Ideas, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: 'Paula, por Dios. Pedro no nos contesta hace tres días'. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía '¿qué onda este pibe que no contesta?'. A mí me daba calor porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero bueno, con el tiempo entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa", respondió Chaves.

Paula Chaves sobre la pelea de Pedro Alfonso y José María Listorti - captura Socios del espectáculo.jpg

Y agregó puntualmente sobre la consulta: "Si él no quiere contestar, no contesta. Él vive tranquilo. En su momento, Pedro había sentido que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película. Y ahí es como que se retrae y prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero relación de amistad con José creo que nunca hubo".

Allí, Adrián Pallares quiso confirmar la pelea entre Alfonso y Listorti de boca de Paula Chaves, pero ella se limitó a sostener: "Es que no hubo una pelea puntual. Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos... No es que fue una crisis o una pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, que algunas cosas no te gusten".

Paula Chaves y Pedro Alfonso llegan a calle Corrientes con "Un Plan Perfecto"

Pedro Alfonso llega a la calle Corrientes con la comedia más divertida del verano: “Un Plan Perfecto”. A la exitosa dupla con Paula Chaves se sumó la actriz Marcela Kloosterboer quien por primera vez trabaja con la pareja y está feliz de sumarse a este desafío.

un plan perfecto paula cháves pedro alfonso 2.jpg

Una nueva comedia para toda la familia donde un robo delirante, un secreto familiar, un reencuentro inesperado y “un plan perfecto”, se llevarán todos los aplausos.

Con grandes comediantes como Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y el debut actoral de Agustina Agazzani. La producción es de Ezequiel Corbo, Chato Prada y Federico Hoppe para DABOPE.

FUNCIONES:

JUNIO

vie 9, sab 10, dom 11

vie 15, sab 16, dom 17

JULIO VACACIONES DE INVIERNO

vie 14, sab 15, dom 16

vie 21, sab 22, dom 23

vie 28, sab 29, dom 30

teatro BROADWAY (Corrientes 1155)