Paula Chaves sorprendió con su comentario sobre el chape de Pedro Alfonso con Lizy. Tagliani

tw paula chaves sobre beso pedro alfonso y lizy tagliani.jpg Paula Chaves celebró desde sus redes sociales el chape de su marido Pedro Alfonso y Lizy Tagliani, compartiendo la nota de PrimiciasYa.

Es así que este miércoles a primera hora, desde su cuenta de Twitter Paula Chaves se hizo eco de las repercusiones compartiendo la nota de PrimiciasYa asegurando que "Lo bueno hay que compartirlo", al tiempo que arrobó a Lizy Tagliani.

Pero eso no fue todo. Porque la investigadora de ¿Quién es la máscara? también hizo lo suyo desde sus redes sociales. Desde su perfil de Instagram compartió la captura de la conversación vía WhatsApp entre ella y la mujer de Pedro Alfonso, donde la modelo -con mucho humor- la tildó de zorrita junto a la postal del chape.

Así, Tagliani no dudó en bromear con la modelo y conductora desde su feed asegurando: "Hay gente que no saber perder, estoy siendo amenazada... jajajaj". Y en un feedback inmediato, Chaves no dudó en responder orgullosa de su pareja: "Igual, pensándolo bien Amiga! Lo Bueno se Comparte", junto a un emoji llorando de risa.

Lizy tagliani posteo chape pedro alfonso.jpg Lizy Tagliani también se hizo eco desde sus redes del chape con Pedro Alfonso, compartiendo el cruce interno con Paula Chaves.

¿Quién es la máscara? La participante que sorprendió a todos al estar disfrazada de uno de los personajes

Este lunes, hubo un nuevo famoso eliminado en ¿Quién es la máscara? (Telefe). Se trató de Marcela Tinayre, quien cantó disfrazada de Chincha, La Chancha. La única de los cuatro investigadores que adivinó fue Wanda Nara.

"Es fabuloso este programa. Fabulosa la gente. Fabulosa vos, Nati –en referencia a Natalia Oreiro, la conductora-", se entusiasmó Marcela Tinayre apenas fue desenmascarada.

Marcela Tinayre Marcela Tinayre, la participante desenmascarada este lunes en ¿Quién es la máscara?, el reality musical de Telefe.

La hija de Mirtha Legrand aseguró que no había contado que participaba en el programa a ningún miembro de su familia salvo a sus nietos.

"Hice un pacto secreto con mis nietos", explicó, y dijo que fueron ellos quienes le pidieron que se vistiera de "la chancha". "Sigan con este programa, porque vale la pena. No es un concurso, es un show. Y el show es lo que más gratifica todos los días en la televisión", afirmó.