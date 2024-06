Paulo Dybala adelantó el exclusivo traje que lucirá para su boda con Oriana Sabatini: las fotos

Paulo Dybala ropa 1.jpg

Así, Dybala se mostró en plena toma de medidas junto a los diseñadores de la famosísima tienda italiana Battistoni, y con el primer corte del que será su outfit de novio.

Paulo Dybala ropa 2.jpg

“Preparándome para mi día especial”, expresó feliz y ansioso el jugador de AS Roma, mientras se ve en las fotos a los modistos haciendo los ajustes correspondientes a su saco y camisa para que tengan un calce perfecto. ¡Súper elegante!

Paulo Dybala posteo prueba traje casamiento.jpg

Oriana Sabatini dio detalles de lo que será su casamiento con Paulo Dybala: "No me calmo con nada"

Falta cada vez menos para el gran festejo de casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que será el próximo 20 de julio y lo cierto es que la cantante estuvo como invitada en LAM (América) en marzo pasado para contar todos los detalles acerca de los preparativos.

"Al fin me voy a casar. Estoy a cuatro meses de casarme. Tenemos lo más importante cerrado, faltan detalles. Soy un poco hincha pelotas que no me calmo con nada, hasta que no esté todo asegurado... Soy muy perfeccionista, Paulo también", contó en primer lugar.

Luego, confirmó la locación donde será la ceremonia y luego la fiesta. "Es el primer casamiento de las dos familias. Va a ser un quilombo. Nos casamos en el Dok, es hermoso. Es medianamente cerca, no cerca cerca, pero sí cerca de mi casa acá en Argentina".

"No tenemos cantidad de invitados definido, pero tampoco queremos que sea muy grande. El primer mes ya teníamos la lista armada, armamos los dos juntos pero siempre se agrega y se baja gente. No invité gente de compromiso, y si alguien se quiere enojar que se enoje. Si todo sale bien te casas una vez en la vida, lo quiero hacer como debe ser", dijo por entonces acerca de los invitados.

Y reveló que en cuanto a los jugadores de la Selección Argentina, están todos invitados. "Algunos lo he visto en la fiesta de campeones pero no más. Igual se que están invitados”, destacó.

Con respecto a luna de miel, aseguró que no tienen nada planeado y sobre el vestido comentó: “Son dos, en teoría. Uno si o si y acá me gustaría hacerme el segundo. Va a ser sorpresa, quiero que lo vean ese día”.