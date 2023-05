Paulo Kablan se cansó de Diego Brancatelli y abandonó Argenzuela en vivo: el video

"Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto, es la ley", le dijo Kablan y sumó: "Estás haciendo una interpretación antojadiza". "Es un tema de convicciones de vida", argumentó Branca y el periodista le respondió que "es un tema de legítima defensa, no de qué país queremos. No hay debate".

"Inventate un país", le dijo visiblemente enojado el ex participante de MasterChef Celebrity ante la insistencia de Brancatelli.

Lo cierto es que la discusión terminó con Kablan ausente en el último bloque del ciclo que aguarda el regreso de Jorge Rial, y acto seguido su mensaje en Twitter aclaró como se dieron las cosas.

"¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", dijo. ¡Durísimo!

Diego Brancatelli reveló que afronta un serio problema de salud y preocupó a todos: "Es horrible"

En enero de este año, el periodista Diego Brancatelli tuvo que pasar por el quirófano porque estaba con tres hernias de disco y fuertes dolores asociados a esa complicación.

Ahora, el panelista de C5N se tuvo que realizar una resonancia magnética porque continúa con mucho malestar. "Otra vez las hernias, otra vez las pesadillas", escribió en un posteo en Instagram, donde contó que completó el estudio y deberá aguardar unos días para recibir el resultado.

En una nota con Clarín, Brancatelli recordó cómo comenzó esta complicación: "En Enero me explotaron los discos, yo ya venía con dolor desde hacía años, pero el lunes que pasó me quedé duro luego de un viaje donde hice fuerza de más. Volví de Cataratas de Iguazú, a donde fui en familia durante tres días en el marco de los festejos de mis 10 años de casado, pero caminé mucho empujando un cochecito de uno de los nenes, mucha escalera y eso me terminó resintiendo la zona".

"Estoy tratando de evitar la operación. Por ahora vengo zafando, pero es horrible vivir así. Me hice un bloqueo hace 3 meses y parece que el efecto está pasando. Tengo que seguir trabajando y ver cómo sigo. Son un montón de indicaciones a seguir, para como te dije, evitar el cuchillo", continuó.

Al finalizar, Brancatelli comentó que hoy la medicación es lo único que le saca el dolor. "Ahora tuve que volver a tomar Tramadol, que es un derivado de la morfina, porque esto no me permite vivir tranquilo. Me duele de manera constante. Para sentarme, para todo", cerró.