Pedro Alfonso criticó duramente la gestión de Alberto Fernández: "Se fue..."

"'Volvemos cambiados' es el eslogan", dijo Polino. "Sí, no sé... yo estoy para creer y el que venga, para apoyar, eso es importante. Más allá de lo que yo vote, quiero que el que venga arregle por fin estas cosas, lo más fácil y básico. Hay que confiar, tenemos un país maravilloso. Yo no sé a quién voy a votar, nunca estuve tan así. La confianza no la pierdo y ojalá las cosas cambien", opinó el productor.

Más tarde, Polino le consultó sobre la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Pedro respondió: "Lo peor que tienen son los spots, ahí ya me da bronca, cómo nos tratan y cómo nos habla... es muy raro. Hablo en general. Parece que te están cargando. Pero al que le toque estar, para mí hay que apoyar, salimos todos juntos de esta".

"Lo que más me gustaría es encaminar y ver un futuro. No me importa quién es el presidente, sino que haga las cosas. Siempre que aparece un presidente nuevo, yo apoyo. Mismo ahora, está Alberto y apoyo... pero es difícil", reflexionó.

José María Listorti explicó la razón de su distancia con Pedro Alfonso y si se pelearon

José María Listorti y Pedro Alfonso compartieron muchos trabajos juntos incluso en cine pero desde hace unos años ya no. En este sentido, Paula Chaves había hablado en una nota con Socios del espectáculo, El Trece, sobre qué pasó entre ellos y confirmó la pelea.

"Relación de amistad con Jose (Listorti) nunca hubo. No fue una pelea puntual, son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos", comentaba la modelo.

Lo cierto es que José María Listorti explicó el motivo del distanciamiento con Pedro Alfonso en una nota con Implacables, El Nueve, y se refirió a si existió una pelea entre los dos.

"El otro día lo vimos a Peter Alfonso, ustedes en un momento habían tenido un alejamiento, y habló muy bien de vos. Estaba contento de que estés en calle Corrientes. ¿Cómo está la relación hoy con él?", le consultó la notera.

Y ahí el actor y humorista aclaró: "La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura. Repito, seguimos hablando y con Paula nos amamos, con Pedro también".

"Hubo un alejamiento laboral, por haber trabajado tanto tiempo juntos", reconoció José María sobre las razones de su distancia con Alfonso.