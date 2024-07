Pepe Cibrián rechazó las disculpas de Toto Kirzner y fue terminante: "Que se las de a los abogados"

"Que se las de a los abogados, a la ley, a las chicas de cinco años que arriesgan la vida para poder comer. Estos chicos transgredieron, yo no hablo por mí, hablo por esta chica, tampoco soy un héroe. Yo no tengo que disculpar a nadie. Yo hablo porque siento que sí aporto algo”, agregó.

Luego, rememoró una vez más la importancia de su lucha y que significó aquel día su charla con Susana Giménez. "Este chico hace una parodia de lo que le dije a Susana. Lo de Susana fue después de que hable en el Senado de la Nación, por lo que se promulgó la ley igualitaria”, contó.

"Cuando Susana me invita a su programa yo explico que llevaba años tratando de adoptar tres hermanitos para darles la posibilidad de que no los separaran. Construí dormitorios para ellos, vinieron asesores, pero nunca me los dieron", recordó.

Y finalizó: "Cuando le expliqué a Susana mi deseo de adopción, cuento como ejemplo el de la chica de cinco años, como casi tuvo que hacerlo mi madre en la guerra civil española. Cuando escucho esta risa, cómo no me voy a sacar de mi".

Toto Kirzner se disculpó con Pepe Cibrián en medio de la fuerte polémica con Olga

Esta semana el canal de streaming Olga estuvo en el ojo de la tormenta luego de que Toto Kirzner realizara al aire una polémica imitación de Pepe Cibrián, cuando fue al programa de Susana Giménez y habló de la prostitución infantil y su lucha por la adopción.

La actitud de Toto, al que igual algunos comentarios de sus compañeros Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio, recibió un fuerte repudio en las redes sociales e incluso Cibrián aseguró que iniciaría acciones legales contra el canal.

De esta forma, este jueves el hijo de Adrián Suar decidió hacer un mea culpa y brindar sus disculpas en vivo. "Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve", comenzó diciendo el actor.

Y aclaró: "No fue mi intención, por supuesto. Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días, para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”.

“No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar. Inevitablemente, todos los comentarios horribles de gente que no sabe… Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón", siguió.

Toto Kirzner Pepe Cibrian

Luego, se dirigió puntualmente al director de teatro y expresó: "Te pido perdón, Pepe, y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, me estoy riendo del remate que es el famoso clip de: ¿Calle o Pepe?, que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos conocemos".

"Asumo mi error de estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni las consecuencias, que recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido, porque es un espanto el clip, por eso pido perdón, fui un estúpido. Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe", finalizó.