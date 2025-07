Pepe Ochoa llevaría a la Justicia a Fernanda Iglesias: los escandalosos motivos

fernanda iglesias.jpg

La furiosa respuesta de Pepe Ochoa a Fernanda Iglesias

Como era de suponer, la respuesta no tardó en llegar. Desde su programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live), Pepe Ochoa fue directo y le avisó a su excompañera Fernanda Iglesias que le iniciaría acciones legales. Al tiempo que explicó: “Es un tío mío que yo no tengo nada que ver. Mi tío no soy yo y no hablo de la vida de nadie que no quiera estar expuesto en los medios. Esto es un tema grave. Voy a hablar con mi abogado, voy a leer y ver todo lo que dice Fernanda Iglesias de mi familia y de mí, y en base a eso, con el doctor Mauricio D'Alessandro vamos a ver si la tengo que llevar a la Justicia”.

Claramente furioso, el actual conductor de SQP (América TV) en reemplazo de Yanina Latorre que está de vacaciones, dejó claros los límites entre el ámbito laboral y el ámbito privado: “Una cosa es hablar de mí y chicanearnos así, pero otra cosa es meterte con mi familia, hablar de mi madre e imputar delitos, algo que no tiene nada que ver. ¿Querés tirarme a mí? ¿Querés tirarme con lo de mi tío? Ya lo sabe todo el mundo. No hablo de ese tema porque no es mi historia ni me compete”.

Embed

Asimismo, también negó de plano haberse cambiado el apellido. “No me cambié el apellido, no digan estupideces. Mi familia no tiene nada que ver. Y si ella metió a mi madre o me dijo estafador, voy a ir a la Justicia. No voy a hacer esto mediático, y en esto voy a ir hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

“Si eventualmente hay que ir a la Justicia, bárbaro. A mí nadie me va a ensuciar ni me va a tratar de algo que no soy. No le debo un peso a nadie, ni yo ni mi familia somos malas personas. Mi tío es otra cosa, y ya hay una causa abierta de ese tema”, remarcó molesto.

En tanto, concluyó con un mensaje dirigido directamente a Fernanda Iglesias: “Nunca en mi vida me saqué el apellido y estoy muy orgulloso de la familia que tengo. No voy a dejar que te metas con mi familia. Entiendo que es tu modo de operar, no me asusta. Yo no soy lo mismo que vos, voy a llevar todo esto a la Justicia. Si hablaste en esos términos de mí y de mi madre, vamos a accionar legalmente. Una cosa es libertad de expresión y otra imputar delitos en la televisión”.