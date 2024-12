Pepe Ochoa vs Tyago Griffo: quién enfrentará a Juan Otero en la final del Cantando 2024

Para la segunda instancia, Pepe y Sol Bardi cantaron Amor Gitano de Beyonce y Alejandro Fernández. Luego, tuvieron su lugar Tyago y Giuliana, que realizaron Una Cerveza de Ráfaga.

Antes de la gran definición, los participantes vieron sus mejores momentos del certamen y finalmente Pepe cerró su noche con Yo no me doy por vencido de Luis Fonsi, mientras que Tyago concluyó con una versión en español de Angel de Robbie Williams.

Finalizados los números, el jurado integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Milett Figueroa y Marcelo Polino tuvo su tiempo de deliberación y anunciaron que el segundo finalista es Pepe Ochoa.

Marcelo Polino hundió a Pepe Ochoa con su letal devolución en el Cantando 2024

Este jueves, en el Cantando 2024 (América TV), el participante Pepe Ochoa y su partenaire Sol Bardi interpretaron Tango de Roxanne del musical Moulin Rouge, y el jurado Marcelo Polino lo evaluó con la peor nota.

"Primero, no la cancherees con que sos el mejor del reality, porque acá de un plumazo volaste a la calle", comenzó diciendo picantísimo Polino en su devolución. "Segundo, no entendí eso del velador con que la seguías, no cumplió ninguna función. No iluminó nada, no aportó nada", le preguntó sobre su puesta en escena.

"La luz representaba ese momento que ella vende su cuerpo a los hombres", le explicó Ochoa. "Fallido, fallido. No, no. No es por ahí, chicos. Vengo más generoso, voy a valorar la galera. Buenas noches", dijo el jurado e inmediatamente puntuó a la pareja con un 1.

Ahí, intervino la coach del participante: "El arte es subjetivo y la teatralidad también".

Luego, Pepe defendió su perfomance: "El jurado puede votar lo que tenga ganas, porque es un reality. Ya nos pasó una vez con Amor gitano que nos tiraron todo abajo. Yo vengo acá a hacer cosas que me representen a mí".

"El jurado es parte de este proceso, lo respeto, me parece que está bárbaro, y después el resto me tiene sin cuidado", agregó Ochoa. Por último, aseguró: "No me deprime que me pongan un 1, porque estoy muy contento con lo que trajimos a la pista. Si yo estuviese dubitativo creo que sí me modificaría".