Silvina Escudero liquidó a La Gata Noelia tras su cruce en el Cantando 2024

Tras ese episodio, este miércoles la bailarina volvió a presentarse en el certamen y al ser consultada por su vínculo con La Gata expuso una controversial situación que vivieron detrás de cámaras.

“Dijo eso, pero tres días antes compartimos camarín y me pidió bikinis para ella y para la hija. Entonces, coherencia, o me queres al 50% o me pedís bikinis. Las dos no”, soltó.

Como si no fuese suficiente, remató el tema con una picantísima frase y deslizó: “Yo soy rescatista, soy protectora de los sin voz, amo a los animales así que no me voy a pelear con La Gata. No me peleo con los animales”.

Silvina Escudero sorprendió en el Cantando 2024 al contar su cercanía con Ricky Maravilla: "Venía a casa..."

Este viernes Silvina Escudero se presentó en el Cantando 2024 (América) y contó un sorprendente recuerdo de su infancia con el cantante Ricky Maravilla.

Dado que actualmente el cantante forma parte del VAR en el certamen, al llegar el momento de darle la devolución a la participante la misma decidió sacar a la luz su inesperado vínculo.

“Ricky venía a casa, yo iba al colegio, él venía hacíamos previa en casa y bailábamos el trencito con Que tendrá el petizo por todo el living de casa”, comentó la bailarina.

Ante la sorpresa de todos los presentes por la desconocida cercanía de ambos, Silvina remarcó: “Tenían amigos en común con mis viejos”.

Por supuesto, Ricky se sumó a la anécdota y confirmó: “Era muy amigo de los padres de Silvina. Ellas eran muy niñas, allí bailábamos y compartíamos”.

“Queridos participantes. La verdad que me encantó el tema, se jugaron mucho. En la parte coreo por ahí tuvieron alguna vueltita medio desencontrados pero me gustó de sobremanera”, dijo finalmente en la devolución sumándole dos puntos a su amiga.