Picante pregunta de Mirtha Legrand a Nico Vázquez: "¿Qué pasó que...?"

Y luego explicó: “Quiero agradecerte porque siempre me has tenido en cuenta, y lo dije en todas las notas que hice recién. Fuiste muy generosa conmigo y te lo dije personalmente cuando nos enviamos mensajes cada tanto".

“Hablábamos cuando estábamos de gira con Gime (Accardi) y con Benja (Rojas) y te mandábamos fotos”, recordó Nico. Y luego explicó la razón por las que prefería no ir a su programa ante las invitaciones.

"A lo mejor estoy equivocado, pero a veces siento que cuando no hay mucho que comunicar es como estar al pedo en la mesa. Estaba pasando momentos difíciles en la vida y no me animaba a sentarme en la mesa y enfrentarme a las preguntas”, reconoció el actor.

“Nunca me lo imaginé”, reconoció Mirtha Legrand. Y Nico continuó: “Preferí sentarme en la mesa cuando estuviera más armado anímicamente, cuando me sienta mejor y no tener que contestar cosas que me resultaban difíciles”.

“El cariño con vos va a estar y siempre que nos cruzamos te lo voy a decir. Esta carrera es muy larga, y hay momentos donde uno no quiere hablar de ciertas cosas. Y este es un programa donde se habla de todo y hubiera sido faltarte el respeto venir y no poder hablar de lo que no estaba preparado”, cerró el actor.

La pregunta sin filtros de Mirtha Legrand a Fátima Florez y Javier Milei sobre el casamiento

Mirtha Legrand regresó a la televisión el sábado con la temporada 55 de su legendario ciclo por la pantalla del Trece y en su primera mesa recibió al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez.

En la charla, la conductora les hizo una pregunta al hueso sobre la posibilidad de casarse. Primero la actriz reconoció que comenzaron a hablarse por las redes sociales mucho después de conocerse en la mesa de Mirtha.

“Nosotros comenzamos a hablarnos por Instagram y mucho después de conocernos en su mesa”, explicó Fátima, y reconoció que las primeras charlas fluyeron y hubo conexión.

“En mi mesa también se enamoraron María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, ellos se casaron. ¿Vos te casarías, te gusta el casamiento o no?”, le consultó directamente Mirtha a Milei.

Y el candidato a presidente contestó: “El tema es si en la institución se mete el Estado”. Y amplió sobre su pensamiento: “Es decir que si es un contrato entre partes yo no tendía ningún tipo de problema”.

“No estoy diciendo que soy anti matrimonio porque ha sido una institución muy importante en la historia de la humanidad”, remarcó el economista.

Y Legrand le consultó: “¿Nunca te casaste?”. Y él respondió con miradas cómplices a la humorista: “No, estoy invicto. Soy virgen de matrimonio, sí”.