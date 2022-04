Picantísimos guiños de la familia de Camila Homs contra Tini Stoessel tras los rumores de romance con Rodrigo de Paul

Ahora bien, en las últimas horas volvieron a sonar con fuerza las versiones que unen sentimentalmente a Tini Stoessel con Rodrigo de Paul después de que él comenzase a seguir en las redes sociales a la cantante. Así, familiares de su ex sentaron su posición solidarizándose con Camila y defenestrando a Stoessel, también a través de las redes sociales.

historias contra Tini Stoessel.jpg Los picantes likes de la mamá y la tía de Camila Homs contra Tini Stoessel, tras los rumores de romance con su ex yerno, Rodrigo de Paul.

Y no fue otra que la angelita Estefanía Berardi quien detectó los mordaces comentarios de la madre y la tía de Camila Homs contra Tini. "Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue el comentario al que la tía de Cami le dio like. Mientras que el otro comentario que likeó la mamá de las hijas de Homs fue "A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido".

El detalle que confirma el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En las últimas horas, el jugador de fútbol Rodrigo de Paul tuvo un gesto, que para muchos es una confirmación de lo que pasa entre él y la intérprete de "Miénteme", Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul empezó a seguir a Tini en Instagram. Además, el futbolista le dio "follow" al hermano de la estrella de la música, Fran Stoessel.

tini.jpg Rodrigo de Paul comenzó a seguir en redes a Tini Stoessel, lo que para muchos sería la confirmación del romance entre ellos.

En tanto, la ex chica Disney le dio "follow back" a la estrella de la Selección nacional, que ahora forma parte de la lista de "seguidos" de Tini.