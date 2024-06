Piedrazos, golpes y robos: serios incidentes en Telefe tras la eliminación de Furia de Gran Hermano

Embed

Desde fanáticos furiosos llorando, hasta algunas peleas con golpes incluidos y robos de teléfonos celulares del público.

Embed

Pero eso no fue todo porque además, según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, hasta hubo amenazas entre los fandoms con armas blancas, que si no hubiera sido por la llegada de la policía habría pasado a mayores.

Embed

En tanto, en lo que concierne a los ex participantes del reality ellos también sufrieron agresiones por parte del fándom de Juliana. Según hicieron saber a través de sus cuentas de X, en medio de los piedrazos que recibió su camioneta, Catalina Gorostidi terminó chocando.

TW Catalina Gorostidi - choqué mi camioneta.jpg

Así como Manzana hizo saber por medio de la misma red social que su auto sufrió agresiones de todo tipo. "Estoy en shock me rompieron el auto".

TW Manzana - me rompieron la camioneta.jpg

Furia quedó eliminada de Gran Hermano: así reaccionaron los Bro tras su salida

Este martes Gran Hermano (Telefe) se sintió como una final. Juliana 'Furia' Scaglione y Martín Ku tuvieron su mano a mano, después de intensas peleas en la casa más famosa del país.

Ni bien comenzó el programa -que tuvo picos de rating de 20 puntos- el conductor Santiago del Moro reveló los porcentajes de la votación. Un jugador obtuvo el 62,4 por ciento de los votos del público y el otro, el 36,7 por ciento.

Minutos después de la medianoche, el presentador ingresó a la casa y anunció, para sorpresa de todos, que Furia debía abandonar el reality. La tatuada, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le dijo al oído. Luego, abrazó a Darío Martínez Corti y les recomendó: "No se separen".

Embed

A los Bro, el Chino, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", disparó Furia. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mi... que siempre. Gracias por ser unos falsos", siguió enojadísima.

Ahí, la jugadora miró a cámara y le agradeció a su fandom: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz. Gracias". Acto seguido, les dijo a sus compañeros que "no puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más".

Luego, se expresó el 'Big' y destacó: "Fuiste una gran jugadora y lo sabés". "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", aseguró Juliana.

furia 3.jpeg

Antes de cruzar la puerta, reiteró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y después Bautista la aplaudieron, en cambio, el Chino y Nicolás solo observaron su salida.

Cuando llegó al estudio, después de recibir un fuerte abrazo por parte de Del Moro, ella se acercó a sus seguidores, quienes no pararon de saludarla, sacarle fotos y tocarla como si fuese una rock star.