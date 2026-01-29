Cumpleaños y algo más: el real motivo del sorpresivo viaje de Susana Giménez a Madrid

Ahí fue que el conductor dio detalles del reducido grupo de personas que festejarán con Su el cumpleaños: "Tiene una comida de festejo. Hablé con Marley y no podía ir porque tenía un viaje a Miami para grabar Por el mundo".

Eso dio pie a que Pallares revelara por qué viajó en realidad la diva a Madrid: "Por otro lado me dicen el verdadero motivo por el que elige Madrid. Nos sorprendió a todos porque es Punta del Este, Miami o Buenos Aires".

"Lo que me cuentan es que hace un tiempo se hizo un tratamiento en una de sus rodillas que le quedó fantástico porque cuando viajó a Turquía con Marley le costaba mucho caminar y dijo: quiero en la otra también", continuó el conductor.

"Se va a hacer ese tratamiento y además se va a hacer una especie de refresh facial. La frase fue quiero estrenar cara en el Mundial. Quiere ir al Mundial 2026 con la cara del Mundial del 90", cerró Pallares sobre el rejuvenicimiento en su rostro que planea realizarse Susana Giménez de cara a su prensencia en el Mundial para Telefe.

Susana Giménez descartó a la China Suárez para su serie y explicó los motivos

Susana Giménez habló sobre la posibilidad de realizar una serie de su vida y sorprendió al descartar de plano a la China Suárez como la protagonista.

"¿La serie cómo viene?", le consultó el cronista de Puro Show (El Trece). "Y están escribiendo el libro", respondió la conductora. "Moria la está terminando por estos días", le comentó el periodista. "Sí, yo sé", contestó la diva.

"¿Quiénes van a ser de Susana? ¿La China Suárez habías dicho alguna vez?", le consultaron y ahí Susana fue tajante: "No, jamás. No, no tiene el physique du rol tampoco".

Y sobre el papel de Sofía Gala en la ficción sobre Moria Casán la conductora la elogió: "Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio, para mí es un genio".

Y agregó: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica, bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria". Y cuando le preguntaron si le gustaría que ella también la interprete, la diva le bajó el pulgar: "No, ya está, no va a hacer dos veces".