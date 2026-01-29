Moria Casán hizo el curioso ritual del pepino bondadoso y una duendóloga detalló sus beneficios

En ese contexto, mientras Moria Casán frotaba el pepino por su cabeza y otras partes de su cuerpo, la duendóloga argumentó que el pepino bendecido absorve las energías negativas y debe pasarse durante tres minutos para cumplir con ese objetivo.

“¡Dame un pepino! No hay nada más detox que esto. El ritual del pepino”, lanzó con una sonrisa la One mientras se pasaba el pepino.

Por último, la duendóloga explicó otro ritual: “Se usa un pepino abierto y ahuecado. Ahí pedimos todo lo que queremos, ponemos nuestro deseo escrito con lápiz, le agregamos ruda, incienso y romero, lo tapamos o lo atamos con una cinta para que no se escape el pedido”, finalizó.

El picante dardo de Moria Casán contra Wanda Nara en defensa de la China Suárez

Moria Casán se metió en el nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi con mensajes cruzados desde las redes sociales y salió a bancar a la China Suárez.

Fue cuando Gustavo Méndez repasaba los descargos que Wanda e Icardi que expusieron en los últimos días en sus redes sociales.

"Muy largo todo, de un lado y del otro. El tema es que otra vez se muestra, desde mi punto de vista, la obsesión de Wanda por la China Suárez, porque le habría tratado de drogadicta, de olorienta...", dijo el periodista.

Moria Casán tomó la palabra y contestó picante: "El olor no era a humano, era olor a cannabis. Y el olor a cannabis no es tan feo. Hay perfumes, mi amor, aromatizantes".

"Nuestro compañero (Mario) Pergolini dijo que de todas las invitadas fue la que mejor olía, la China", destacó el panelista. Y Moria, fiel a su estilo, defendió a la actriz: "Yo la vi impeque. Impeque de aseada, perfecta".

Y en ese sentido disparó filosa en un palito que podría ser dirigido a Wanda: "En cambio a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte pero baranda de falta de aseo, que viene de abajo hacia arriba".

"Me han dicho bailarines que han agarrado a personas que se quejaron porque el dedo se lo tenían que anestesiar. Ni con tintorería ni metiendo el dedo en detergente una semana entera se les iba el olor. No aromas: olores nauseabundos, medio cloacales y medio fish", cerró con su lengua karateka.