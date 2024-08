Pitty, la numeróloga anticipó una separación explosiva en la farándula

Al referirse al mundo de la farándula, pronosticó: "Va haber una separación muy importante. De una pareja televisiva. Los dos son muy bellos, muy atractivos".

Y agregó: "Hay una noticia sobre dos personas muy populares. ¡Se van a cambiar las parejas! Son muy famosos. Vos vas a tener para hacer móviles".

Por último, Pitty dio un buen augurio para los argentinos. "Es el momento para tomar decisiones importantes. Es un año de muy buena predisposición", concluyó.

Pitty, la numeróloga se defendió de la denuncia de Andrea Rincón y reveló escabrosos detalles de cuando la atendió

Pitty, la numeróloga estuvo este miércoles en LAM (América TV) para hablar del escándalo en el que se vio envuelta tras ser contratada por el Banco Nación para darle clases de coaching a la gerenta general de esa entidad, María del Carmen Barros.

La numeróloga también le contestó a Andrea Rincón, quien la acusó de aprovecharse de la desesperación de las personas. Ahora, Pitty le respondió a la actriz.

"¿Justo ayer no se bautizó y dejó todos sus pecados y perdonó? Nunca le cobré un peso, jamás", comenzó diciendo la mística mujer. "Ella vivía en el octavo, y yo estaba en el sexto, yo atendía ahí, y ella se cortaba toda, venía y tocaba el timbre, y a mí me impresionaba mucho", recordó.

Ahí Nazarena Vélez la paró en seco y le dijo que no cuente esos detalles. "Si vos te paraste en la puerta de un sanatorio a contar... y das ese tipo de declaraciones, me parece un montón", opinó Nazarena.

"Es fácil, porque existen los archivos. Andrea un montón de veces comimos juntas, yo la contuve. Ella estaba desesperada por entrar a una familia. Decía: 'tengo que buscar una estrategia para entrar a una familia'. Yo no voy a entrar en esa que ella hizo. Yo nunca le cobré un peso. Ella tiene una ansiedad, tiene algunos problemas, que en ese momento todo el medio me decía: 'cuidate, porque esta piba...'", detalló.

Maite Peñoñori la detuvo y expresó: "Ahí, perdón, hay como una irresponsabilidad de tu parte, porque si vos veías que tenía un tema psiquiátrico, no quiero faltar el respeto a todos tus estudios, pero ahí me parece que es para decirle que vaya a un psiquiatra o a un psicólogo".

Más adelante, Pitty recordó: "Yo tuve la mejor con ella siempre. La escuché, a mí me encantó siempre conocerla a Andrea. Tenía un montón de problemas. Un día tenía que hacer un viaje y me olvidé una valija en la oficina, vuelvo y me dijeron que Andrea estaba en el hospital, enfrente. Dije: 'bueno, voy a cruzar'. Cuando crucé, quisé entrar al hospital, estaban todos los medios, me pusieron el micrófono y yo dije: 'ayudenla, porque ella es una buena persona'. Está grabado".

"¿Solo eso? ¿No contaste lo que te dijo adentro del consultorio?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. "Nada", le respondió. "Le mandé un mensaje y le puse 'estoy para lo que necesites'. La chica estaba mal. Nunca recibí nada. Lo único que hice fue decir 'ayuden, porque ella necesita y es una buena chica'. Cuando salió de su internación empezó a recibir un montón trabajo. Yo dije 'qué bueno, lo que le pasó a Andrea'.Yo siento que fue por lo que dije yo", aseguró.

"No, bueno, pero tampoco es que le llovió trabajo por lo que vos dijiste", le contestó Peñoñori. Después, remarcó: "Al tiempo, le volví a mandar un mensaje, 'mirá, Andrea, estoy para lo que necesites, si vos necesitás aclarar algo, me parece que hay una confusión, yo estoy'. Es el día de hoy que estoy. Y te voy a decir más: hace dos meses la encontré en la esquina de mi casa y me saludó. Yo no tengo ningún problema de aclarar lo que ella necesite, yo a ella no le hice nada".

Al final, consideró que Andrea Rincón se enojó por que ella sí le cobró la consulta a Julieta Ortega. Rincón, en el ciclo radial de Rock&Pop, contó que a varias de sus amigas le había recomendado ir con Pitty.