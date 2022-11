Pitty la numeróloga grabó la confesión de una persona que le robó: "Basta de esta gente de mier.."

Por este motivo, la numeróloga decidió hacer una cámara oculta mientras charlaba con ella y le confesaba lo que había pasado. "Basta de esta gente de mierda chorra", expresó indignada en el video.

Embed

"¿Por qué me robaste?", se la escucha a Pitty decirle a la mujer. Y ahí la mujer confiesa: "En realidad porque lo necesitaba. No por otra cosa. Si hubiera ido a hablar con vos de frente hubiera sido diferente. Pero ya me había mandado eso. Fue un enrosque y ahora por eso vine".

"Yo también tengo hijos, tengo papás enfermos, tengo mucha gente que me hago cargo. No es el camino. Yo no te voy a dar clases de vida, pero te voy a decir que perdiste una gran oportunidad en tu vida, y que esto no se hace", le marcó Pitty.

Y siguió con insistencia: "Vos devolvéme el dinero que me robaste en nombre mío, de Pitty la numeróloga. Devolvéme el dinero, que vos te tomaste el trabajo frente a la confianza que te di yo para que manejes las redes y la gente compre a Pitty. Dame ese dinero. ¿Vos te das idea de la plata que robaste? ¿No contaste?”.

pitty la numerologa.jpg

Mecheras robaron uno de los locales de Pitty la numeróloga

Pitty la numeróloga contó hace algunas horas con bronca, indignación y mucha pena el drama que vive tras ser robado uno de sus locales. Lo cierto es que Pitty, con mucho esfuerzo y trabajo hace apenas un mes abrió su segundo local en la zona de Belgrano, sobre la Avenida Cabildo.

Pero resulta que se encontró, chequeando las cámaras de seguridad del negocio, que varias mujeres se llevaron mercadería impunemente como si nada pasara.

"Si tenés un comercio!! Cuidado estas mujeres toman lo que no es de ellas", denunció la numeróloga a través de su cuenta de Instagram, con capturas de dos de las mujeres que se llevaron mercadería escondida entre sus ropas, y sin pagar obviamente.

Pero eso no fue todo, porque también publicó un breve video en el que se puede ver cómo las dos mujeres roban impunemente distintos productos de las góndolas del local, frente a las cámaras de seguridad y sin preocupación alguna.

Según los cálculos, de acuerdo a las imágenes que las cámaras lograron captar, se habrían llevado -sin pagar, claro- mercadería por un total de 30 mil pesos.

"La pena es toda la vida trabajar, esforzarse, invertir en un emprendimiento que siempre fue un sueño para mí. La pena es hacer un esfuerzo por abrir puertas y compartir lo que me gusta, lo que hago hace tantos años. La pena que me da es que la inversión no esté en la educación, que la inversión no esté en mostrar que, con educación, trabajo, se pueden lograr los sueños", fueron las primeras palabras de Pitty la numeróloga desde su posteo junto al video en el que se ve cómo las mecheras se llevaban lo ajeno.