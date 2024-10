Pocho Lavezzi y el polémico chat a su ex Natalia Borges: la bronca de la hermana de Guadalupe Tauro

"¿Cómo estás? Te pienso y espero que te encuentres súper bien! Beso", fue el mensaje que le envió el ex futbolista a su ex novia, de quien se separó en 2022.

Esto motivó la furia de Valentina, la hermana de Guadalupe, quien no dudó en escribirle directamente a Borges vía Instagram.

"Sos una mugre de persona. Todo te va a volver. Deja de molestar a la familia de mi hermana. Ridícula. Si tanto te interesa comunicarlo", fue el duro mensaje de la hermana de la actual pareja de Lavezzi.

A lo que Natalia Borges mostró esa conversación y agregó: "Es la familia... Intenté avisarla mi amor! Pero me bloqueó. Está volviendo a ellos! Karma es una bitch! (perra)".

Además, en un video la ex del Pocho aclaró que antes de publicar esto alertó a la actual pareja del Pocho de lo sucedido pero que ella optó por bloquearla.

Aseguran que el Pocho Lavezzi está internado y su ex Natalia Borges arrojó un cruel mensaje en redes

Ezequiel el Pocho Lavezzi vuelve a preocupar por su estado de salud ante rumores de una nueva internación que se conocieron y a su vez su ex pareja Natalia Borges lo expuso con un comprometedor mensaje.

En el programa Team Ubfal, América Tv, se contó que el ex futbolista volvió a ser internado por una recaída, aunque por el momento hay total hermetismo sobre este tema desde su círculo cercano.

“En los últimos días surgió la triste noticia de que Ezequiel Lavezzi estuvo internado por una supuesta recaída”, indicó Lucca Prensa. Y Guillermo Barrios amplió: “El viernes contó en Intrusos Guido Zaffora que Pocho Lavezzi estaba internado, pero la información es poca y escueta”.

En medio de la preocupación por su salud, se conoció de un escandaloso mensaje que el Pocho le envió a su ex pareja, la modelo brasileña Natalia Borges, de quien se separó en 2022.

Fue la propia modelo quien desde su cuenta en Instagram mostró el mensaje que le envió por privado su ex, quien está en pareja con Guadalupe Tauro y fue padre de Vittorio hace unos meses.

"¿Cómo estás? Te pienso y espero que te encuentres súper bien! Beso", fueron las palabras que le dedicó el ex futbolista a la morocha, con quien no terminó del todo bien la relación.

A lo que Natalia Borges reflexionó al compartir ese polémico mensaje en cuestión en un breve video: "Su novia e baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriban".