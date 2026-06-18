Se conoció el particular trabajo que consiguió Daniela Christiansson en Argentina

Daniela Christiansson y Maxi López encaran una nueva etapa del matrimonio instalados definitivamente en la Argentina junto a sus pequeños hijos Elle y Lando, consolidando su historia de amor que ya lleva 12 años.
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En medio de su nueva vida instalada con Maxi López en el país, se conoció cuál es el nuevo empleo de la modelo.
Daniela Christiansson y Maxi López encaran una nueva etapa del matrimonio instalados definitivamente en la Argentina junto a sus pequeños hijos Elle y Lando, consolidando su historia de amor que ya lleva 12 años.
Tras la positiva experiencia del ex futbolista en el reality MasterChef Celebrity que le abrió nuevos horizontes profesionales en el país, la modelo sueca y sus hijos dejaron Europa y viven el día a día en el país.
En ese sentido, se conoció cuál es el particular trabajo que consiguió Daniela Christiansson en su nueva vida en la Argentina y se trata de una profesión que conoce muy bien.
Es que la sueca seguirá su carrera como modelo y cerró su incorporacipon con la agencia Multitalent que ya representa a varios famosos locales como la China Suárez.
"Le damos la bienvenida a Daniela Christiansson, hermosa modelo y mamá", indicó la flamante representación artística desde las redes al anunciar la incorporación de la pareja de Maxi López a su staff.
De esta manera, la modelo estará también con compromisos laborales en su nueva vida en Argentina al igual que Maxi, que cuenta con un año con mucho trabajo.
Daniela Christiansson aclaró los motivos de su sorpresivo viaje a Europa luego de instalarse en la Argentina, viaje que generó el asombro de sus seguidores.
Ante los rumores, la modelo sueca decidió aclarar personalmente los motivos de su viaje y explicó que se trata de una cuestión puramente logística y familiar.
“Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, porque tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, contó la madre de Elle y Lando a través de sus redes sociales.
Y detalló que también debe resolver cuestiones vinculadas a la mudanza definitiva. “Tengo que organizar todo lo que tenemos acá para poder llevarlo a la Argentina”, señaló.
Por último, Daniela Christiansson explicó que aprovechó el viaje para avanzar con esos trámites y pasar tiempo junto a sus seres queridos.
“También tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está afuera viajando para el Mundial para estar con mi familia”, concluyó la pareja de Maxi López sobre su viaje a Suiza y despejando cualquier tipo de especulaciones.