Se conoció el particular trabajo que consiguió Daniela Christiansson en Argentina

"Le damos la bienvenida a Daniela Christiansson, hermosa modelo y mamá", indicó la flamante representación artística desde las redes al anunciar la incorporación de la pareja de Maxi López a su staff.

De esta manera, la modelo estará también con compromisos laborales en su nueva vida en Argentina al igual que Maxi, que cuenta con un año con mucho trabajo.

Daniela Christiansson nuevo trabajo en Argentina

Daniela Christiansson explicó por qué regresó inesperadamente a Suiza

Daniela Christiansson aclaró los motivos de su sorpresivo viaje a Europa luego de instalarse en la Argentina, viaje que generó el asombro de sus seguidores.

Ante los rumores, la modelo sueca decidió aclarar personalmente los motivos de su viaje y explicó que se trata de una cuestión puramente logística y familiar.

“Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, porque tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, contó la madre de Elle y Lando a través de sus redes sociales.

Y detalló que también debe resolver cuestiones vinculadas a la mudanza definitiva. “Tengo que organizar todo lo que tenemos acá para poder llevarlo a la Argentina”, señaló.

Por último, Daniela Christiansson explicó que aprovechó el viaje para avanzar con esos trámites y pasar tiempo junto a sus seres queridos.

“También tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está afuera viajando para el Mundial para estar con mi familia”, concluyó la pareja de Maxi López sobre su viaje a Suiza y despejando cualquier tipo de especulaciones.