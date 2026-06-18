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Wanda Nara y la foto del escándalo en el egreso de Francesca: ¿golpe directo a Icardi?

Mientras acompañaba a su hija en una fecha inolvidable, Wanda Nara provocó una vez más a Mauro Icardi como sólo ella sabe hacerlo y con un gesto cargado de intención, hizo referencia a su actual pareja. Mirá.

18 jun 2026, 11:50
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Wanda Nara y la foto del escándalo en el egreso de Francesca: ¿golpe directo a Icardi?

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Los momentos que marcan una etapa en la vida suelen quedar grabados para siempre en la memoria familiar. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en las últimas horas con Wanda Nara, quien acompañó a su hija Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, durante una jornada muy especial vinculada a su recorrido escolar. Sin embargo, más allá de la emoción propia del evento, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

La mediática asistió a la Grade 5 Move Up Ceremony, el acto de egreso escolar de la etapa primaria de la hija mayor que tuvo junto al futbolista. Como sucede habitualmente en este tipo de celebraciones, familiares y seres queridos se reunieron para compartir una jornada cargada de emoción, reconocimientos y recuerdos. No obstante, además de la importancia que tenía el evento para Francesca, una imagen terminó captando toda la atención.

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Es que entre los presentes apareció Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien compartió el acontecimiento junto al resto del círculo íntimo. Su presencia en las fotografías familiares no tardó en generar repercusión, ya que muchos interpretaron que ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la dinámica cotidiana de la empresaria y sus hijos.

egreso Francesca Icardi 1

Sobre el escenario, decorado con banderas de distintos países, Francesca posó sonriente con su medalla. A su lado estuvieron Wanda Nara, sus hermanos Valentino, Benedicto y Constantino, su hermana Isabella y también Migueles. La postal se viralizó rápidamente luego de que Valentino la compartiera en sus historias de Instagram, despertando inevitablemente interrogantes acerca de la ausencia pública de Mauro Icardi.

A partir de allí comenzaron las especulaciones. Muchos se preguntaron si el delantero asistió al acto pero decidió mantenerse alejado de las publicaciones en redes sociales o si, por el contrario, no pudo estar presente en una fecha tan significativa para su hija. Lo cierto es que la imagen familiar dio lugar a múltiples interpretaciones.

Como si eso fuera poco, también llamó la atención una publicación de Benedicto, el hijo de Wanda y Maxi López, quien compartió un video de la ceremonia y etiquetó tanto a su madre como a Migueles, acompañando la publicación con un corazón rojo. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de la cercanía y buena relación que el empresario mantiene con los hijos de la conductora.

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Durante la ceremonia, además, Francesca tomó el micrófono para dirigirse a sus compañeros y familias. En ese contexto expresó: “Incluso aunque estoy muy feliz de pasar a la escuela secundaria, algunos de nosotros estamos asustados, nerviosos o emocionados”, reflejando las sensaciones que atraviesan quienes cierran una etapa tan importante.

La semana también tuvo otro motivo de celebración para Wanda Nara, ya que Benedicto finalizó una etapa escolar. Emocionada, la conductora le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”.

Mientras tanto, sigue llamando la atención el bajo perfil de Mauro Icardi respecto de esta ceremonia. Su ausencia en las imágenes difundidas alimentó preguntas y versiones, especialmente teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en Buenos Aires y que, según trascendió, comparte estos días con Francesca e Isabella. Por ahora, el futbolista no realizó ninguna publicación relacionada con el acto escolar, por lo que el misterio sobre su participación en la celebración continúa abierto.

IG Wanda Nara - egreso Benedicto López

Cuál es la foto en topless de Wanda Nara que revolucionó las redes antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales con una publicación que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La mediática compartió una serie de postales en su cuenta de Instagram y una de ellas sobresalió por encima del resto.

En la previa del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, la conductora publicó una selfie frente al espejo en la que posó con el torso descubierto, cubriendo estratégicamente su figura. La imagen no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Fiel a su estilo, acompañó el álbum con una breve descripción: “Selfieshhhhh”.

Además de esa foto, Wanda mostró distintas escenas de su vida cotidiana, entre rutinas de entrenamiento, tratamientos de belleza y algunos rincones de su hogar. Una combinación de intimidad, glamour y provocación que volvió a ubicarla en el centro de la escena digital.

wanda nara topless

     

 

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