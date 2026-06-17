Polémica con Zaira Nara en el Mundial 2026: la fuerte acusación que desató un escándalo

Hasta el momento, la hermana de Wanda Nara no respondió a estas versiones ni hizo referencia a los dichos que se instalaron en el ciclo de espectáculos.

Embed

Cuál fue la reveladora frase de Paula Chaves sobre Zaira Nara tras su reencuentro y conflicto de años

Paula Chaves decidió poner fin a las especulaciones y aclaró cómo es hoy su relación con Zaira Nara, después de que una imagen de ambas en el lanzamiento de una marca en un shopping porteño despertara versiones de reconciliación. En diálogo con Puro Show (El Trece), la conductora fue tajante: “No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto”.

La modelo admitió que en el evento hubo un trato cordial y que con el paso del tiempo el clima entre ellas se volvió más distendido, aunque subrayó que eso no significa retomar la amistad que compartieron en el pasado. “Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no”, expresó. Y sumó: “Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno”.

Respecto a la foto que circuló en redes, explicó que se trató de un gesto espontáneo: “Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos”. Sin embargo, descartó que eso implique un regreso al vínculo de antes. “Es lo que dije yo siempre: hay diferencias, momentos distintos y la vida nunca sabe. Hoy no somos amigas, pero nos vimos en un evento y está todo bien”, sostuvo.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que el futuro traiga cambios: “No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando”.