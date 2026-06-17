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Polémica con Zaira Nara en el Mundial 2026: la fuerte acusación que desató un escándalo

Mientras disfruta del Mundial 2026, Zaira Nara quedó envuelta en una fuerte polémica tras una acusación que salió a la luz en LAM.

17 jun 2026, 22:36
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zaira nara
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En medio del Mundial 2026, Zaira Nara quedó inesperadamente en el centro de una nueva polémica. Mientras disfruta de su viaje por Estados Unidos y mantiene a sus seguidores al tanto de cada experiencia, en Argentina comenzaron a circular versiones que cuestionan su actitud con el público.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Laura Ubfal sorprendió al revelar la información que, según contó, le llegó desde Kansas. "Ayer me escribían de Kansas diciéndome que había mucho enojo porque no se quería sacar fotos con nadie", aseguró la periodista.

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A partir de ese comentario, la conversación derivó en otros episodios que habrían tenido a la modelo como protagonista. En el estudio recordaron que no sería la primera vez que surgen versiones similares sobre su comportamiento en eventos públicos o durante sus viajes.

"Lo mismo que pasó en Paraguay", señaló una de las panelistas, haciendo referencia a un episodio que, según indicaron, también generó repercusión en ese momento. "¿Las quiere cobrar? Qué quiere", se preguntó el conductor Ángel de Brito.

Hasta el momento, la hermana de Wanda Nara no respondió a estas versiones ni hizo referencia a los dichos que se instalaron en el ciclo de espectáculos.

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Paula Chaves decidió poner fin a las especulaciones y aclaró cómo es hoy su relación con Zaira Nara, después de que una imagen de ambas en el lanzamiento de una marca en un shopping porteño despertara versiones de reconciliación. En diálogo con Puro Show (El Trece), la conductora fue tajante: “No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto”.

La modelo admitió que en el evento hubo un trato cordial y que con el paso del tiempo el clima entre ellas se volvió más distendido, aunque subrayó que eso no significa retomar la amistad que compartieron en el pasado. “Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no”, expresó. Y sumó: “Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno”.

Respecto a la foto que circuló en redes, explicó que se trató de un gesto espontáneo: “Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos”. Sin embargo, descartó que eso implique un regreso al vínculo de antes. “Es lo que dije yo siempre: hay diferencias, momentos distintos y la vida nunca sabe. Hoy no somos amigas, pero nos vimos en un evento y está todo bien”, sostuvo.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que el futuro traiga cambios: “No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando”.

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