Premios Martín Fierro de Radio 2022: Gustavo López se llevó dos estatuillas

Embed

"La verdad es que estoy contento de estar acá, compartir una fiesta con tantos grosos, hace muchos años que trabajo en esto y no me acostumbro a estar rodeado por grosos como Beto Casella, Andy Kusnetzoff, Jorge Lanata, El Negro Oro. Son monstruos. Codearme con ellos es importante para mí porque no vengo del palo", expresó al recibir su premio.

López también le dedicó su galardón a quienes trabajan a diario con él. "Quiero compartir este premio con la gente de la radio, la familia Vila, que me dan mucha libertad para trabajar, y a todos mis compañeros, que me hacen mejor", añadió.

Embed

El conductor recibió su segunda estatuilla como Mejor comentarista deportivo (2021) por su labor en Radio La Red (AM 910). "Lo quiero compartir con Rodolfo Ramón. Me hubiese gustado también que lo gane él porque es un gran comentarista y lo merecía. Quiero agradecerle a APTRA, a todos sus socios, extrañaba esta fiesta. Gracias a mi esposa y a mis hijos", cerró.

Premios Martín Fierro de Radio 2022: Luis Albornoz ganó como labor en locución

En la gran noche de los premios Martín Fierro de Radio 2022, Luis Albornoz fue reconocido en la categoría mejor labor en locución (2019) por su trabajo en Radio La Red (AM 910).

Al subir al escenario, el locutor destacó el esfuerzo de Luis Ventura, presidente de APTRA, para organizar la ceremonia. "Luis se jugó todo este año, con estos tres años de nominaciones. Esto es una patriada enorme. Todos lo sabemos por los momentos que pasamos. Felicitaciones a todos los socios y agradecerles la generosidad que tienen conmigo", expresó.

Embed

En su discurso, Albornoz le dedicó unas palabras a su familia y recordó sus inicios: "Se lo dedico a mi esposa, a mis hijos y también quiero reconocer los 50 años de la emisora Victoria, donde yo empecé".

Por último, el locutor se solidarizó con un amigo, que está mal de salud, y mencionó a sus colegas. "Les voy a pedir que hagamos fuerza para que salga adelante un gran amigo, El negro Gudiño. Muchas gracias a todos los compañeros de La Red", cerró.