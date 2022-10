Premios Martín Fierro de Radio 2022: un enorme papelón dejó en vilo la ceremonia

¿El motivo? Se le perdió el sobre, que contenía el resultado de la votación de los miembros de APTRA. "Desordené todo y ya el sobre acá no lo tengo", advirtió Teté.

Afortunadamente, enseguida la conductora encontró el sobre. "¡Apareció! Cara de pánico todo el mundo", comentó la presentadora y salió airosa de esa situación de tensión.

Juani Velcoff Andino y Nara Ferragut fueron los encargados de llevar adelante el desarrollo de la segunda parte de la ceremonia, que estuvo destinada a las ternas correspondientes al 2020.

Los conductores también tuvieron un imprevisto con uno de los sobres, que se extravió. "No hay problema. Ya lo están buscando. ¿No está? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un corte y ya regresamos", expresó Ferragut.

Después de hacer una pausa, los presentadores ya tenían el sobre en sus manos. "Lo tenía Jorge Lanata", comentaron y continuaron con la trasmisión de la ceremonia.

El imprevisto de Ángel de Brito en la noche de los Premios Martín Fierro 2022

Ángel de Brito estuvo nominado por su ciclo en CNN Radio, El espectador, en la categoría Mejor labor en conducción (2019), en los Premios Martín Fierro de Radio 2022, que otorgó APTRA, con trasmisión de la señal de noticias IP.

El conductor de LAM (América TV) fue junto a una de sus angelitas, Estefi Berardi, que pasó a buscarlo con su auto para ir a la ceremonia. Sin embargo, se equivocaron en el horario y llegaron cuando la entrega ya había comenzado.

En su cuenta de Instagram, Ángel explicó que Luis Ventura fue el responsable de su demora. "Espero que no sea tu terna y no estemos porque ya empezó", exclamó la panelista. "Culpa de Ventura que me dijo 20:30. Teté ya entregó varios premios... ¡Aguantamos Teté!", acotó el periodista.

En la mesa, el conductor de LAM se llevó una enorme sorpresa al ver que había un cartel que decía: "Susana Roccasalvo", con quien está enfrentado luego de haberle ganado un importante juicio. Después de unos minutos, en ese lugar se sentó su compañera de El espectador, Pilar Smith.