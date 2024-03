Premios Oscar 2024: Oppenheimer fue la gran favorita de la noche

La gala estuvo conducida, una vez más, por Jimmy Kimmel, quien abrió la ceremonia con un divertido monólogo con guiños a todas las películas nominadas, en especial a Barbie, el largometraje dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie, dos artistas que no recibieron nominaciones para esta entrega de premios.

oscar 2024.jpg

La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, una de las favoritas por este lado del mundo para que se lleve el premio a Mejor película extranjera perdió frente al filme La zona de interés, del inglés Jonathan Glazer.

Aquí, la lista completa de los ganadores:

Mejor película

Oppenheimer

Mejor dirección

Christopher Nolan por Oppenheimer

Mejor actriz protagonista

Emma Stone por Pobres criaturas

Mejor actor protagonista

Cillian Murphy por Oppenheimer

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph por Los que se quedan

Mejor actor secundario

Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Mejor película internacional

La zona de interés (Reino Unido)

Mejor película de animación

El chico y la garza, de Hayao Miyazaki

Mejor documental

20 días en Mariúpol, de Mstyslav Chernov

Mejor guion original

Justine Triet por Anatomía de una caída

Mejor guion adaptado

Cord Jefferson por American Fiction

Mejor diseño de producción

Pobres criaturas

Mejor maquillaje y peluquería

Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston por Pobres criaturas

Mejor diseño de vestuario

Holly Waddington por Pobres criaturas

Mejor efectos especiales

Godzilla Minus One

Mejor montaje

Jennifer Lame por Oppenheimer

Mejor dirección de fotografía

Hoyte van Hoytema por Oppenheimer

Mejor sonido

La zona de interés

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson por Oppenheimer

Mejor canción

What Was I Made For?, de Billie Eilish (Barbie)

Mejor cortometraje de animación

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Mejor cortometraje documental

The Last Repair Shop

Mejor cortometraje de acción real

The Wonderful Story of Henry Sugar

Embed

emma stone_oscar.jpg