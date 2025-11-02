Iliana Calabró reveló la trascendental decisión que tomó antes de convertirse en abuela

“Vas a ser abuela, Iliana. Qué abuelita más bonita. Qué joven. De tu hijo mayor, ¿no?”, le consultó Chiquita a la actriz, quien respondió sonriendo: “Sí, de Nico, del más grande que vive afuera. Así que muy felices toda la familia. Mi mamá asumió su bisabuelago, pero dice: “Iliana, ¿vas a ser abuela?”.

Y agregó sobre el niño que espera su hijo y por qué decidió no trabajar este verano en teatro después de muchos años y el apoyo que recibió de su pareja, el empresario Luis Alberto De Stefano.

“Para enero, si Dios quiere. Ellos están en Brasil, así que por eso este año me tomo una temporada después de tantísimos años ininterrumpidos de temporada, no me puedo perder estar acompañándolos, que aparte están los dos solitos. Entonces me voy a hacer el viajecito para estar y recibir al primer nieto. Son esas cosas que no me puedo perder, me lo tengo que regalar", dijo emocionada Iliana.

Y agregó sobre las palabras de su novio para que esté con el hijo en ese importante momento: "Luis, que es mi pareja, me dijo: ‘No, vos tenés que ir, vos tenés que estar’. Es un sol y muy compañero. Y así que me voy a ir y aparte eso es un sueño hecho realidad, que siempre una sueña con esto, la proyección de la familia”.

Cómo está la relación entre Iliana y su hermana Marina Calabró

Mirtha Legrand le preguntó además a Iliana Calabró por cómo está la relación con su hermana Marina Calabró tras el cortocircuito que tuvieron tiempo atrás y que se conoció públicamente.

“Después de esos cimbronazos, creo que a veces decís si estuve bien o no, pero nos juntó, nos unió. Yo un poco le tiré la oreja. Que no sé si estuvo bien o mal, pero fue lo que me surgió en ese momento", comenzó la actriz.

Y cerró sobre aquellas diferencias con su hermana que las terminó uniendo más tras la tensión: "Y la verdad que a veces estas cosas nos hacen bien, porque en verdad creo que nos necesitábamos. Porque yo misma, como protagonista, me ha pasado que cuando uno ama lo que hace, cuando se entrega a su trabajo, a su profesión, hace que a veces tenga que tener otras prioridades, que son las que tienen sentido a la vida”.