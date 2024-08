Qué decisión tomó Telefe tras la denuncia contra Marley por corrupción de menores

Luego que estallara la polémica y hasta se conocieran los detalles de la acusación contra el conductor, se esperaba por conocer qué determinación tomaría Telefe.

Este miércoles a la mañana, el periodista Damián Rojo de A la tarde contó en sus redes que habló con Marley y el animador le dijo que "va a contar su verdad en Telefe Noticias a las 13 y que tiene pruebas para demostar que el denunciante miente".

Cabe destacar también que en las últimas horas, había un rumor de que Telefe podría llegar a emitir un comunicado sobre esta delicada situación, pero prefirió que el propio Marley hable por primera vez en un programa de la emisora.

Marley

Quién es Adrián Alfredo Molina, el hombre que denunció a Marley por corrupción de menores

Este martes se conoció la grave denuncia contra Marley por presunta corrupción de menores. La víctima es Adrián Alfredo Molina, de 45 años, quien vive en Miami, Estados Unidos, y es voluntario de la Cruz Roja.

“Es un hombre de 45 años que vive en los Estados Unidos. Es voluntario en la Cruz Roja y ayuda a chicos vulnerables, víctimas de abuso sexual y trata de persona. Es una persona que lucha contra la pedofilia”, informó el periodista Pablo Ponzone en LAM (América TV).

En la denuncia que presentó ante la Justicia, Molina habló de los encuentros que habría mantenido con el conductor de Survivor Expedición Robinson a mediados de los años 90, cuando él tenía 17 años.

Según el testimonio de la víctima, lo conoció por una página web. "A principios del año 1996, conocí a una persona que se identificaba con el alias, el cual utilizaba en el correo electrónico, ocultando su verdadera identidad y manifestando que se parecía al actor Hugh Grant", decía en la denuncia.

“Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias... Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años”, agregó Molina.