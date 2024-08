Qué dijeron Barby Silenzi y El Polaco sobre su relación tras el escándalo y los rumores de ruptura

Embed

Y remarcó: "No importa por suerte Abril me tiene a mí ya que el padre se cree adolescente y prefiere boludear antes que estar con su familia”.

Pese a esos mensajes, ahora parece que todo quedó en el pasado y el amor vuelve a reinar entre los dos. En las últimas horas, El Polaco y Barby compartieron fotos de una escapada romántica durante el fin de semana.

El músico y su pareja celebraron 5 años de relación. "Felices 5 años Mi Amor Por muchos muchos más ”, escribieron en una publicación que hicieron en conjunto.

El divertido mensaje de El Polaco a su hija Sol por el cumpleaños: "A los que me dicen suegro..."

Ezequiel Iván Cwirkaluk, El Polaco, le dedicó este miércoles 31 de agosto, un sentido y divertido mensaje a su hija más grande, Sol, por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió una serie de imágenes con su hija de 17 años y escribió: "Hija hermosa... buena... inteligente... amorosa... mi primogénita... crack... educada... 17 años de vida, mi amor… el mismo tiempo... que empezó mi vida como padre... sos un orgullo de hija... gracias a dios por traerte a mi mundo... te amo, hija".

Sin embargo, la carta no terminó ahí porque agregó picante: "PD: Pendejos, sí, a los que me dicen suegro no les voy a contestar a uno por uno, pero los tengo en la mira”.

El cantante de cumbia tuvo a Sol con Karina La Princesita. En tanto a sus hijas más chicas, Abril y Alma, las tuvo con Valeria Aquino y Barby Silenzi, respectivamente.

El año pasado, en Noche al Dente, El Polaco había dicho sobre las madres de sus hijas: "Llegaron a mi vida para enseñarme cosas. Y las tres madres de mis hijas son maravillosas. Son buenas madres, buenas personas, buenas mujeres. Y de mi parte siempre va a haber palabras de amor hacia las tres. De verdad, de corazón, te lo juro".