Barby Silenzi, furiosa, confirmó su separación de El Polaco: "Me restringió, y no sé por qué"

“Tengo 36 años, y tengo tres hijas de tres mujeres diferentes. Pasaron cosas. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años. Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, agregó El Polaco, que no especificó las causas de la crisis, aunque aseguró: “Yo la amo mucho y es una mujer excelente, como las demás mamás de mis nenas”.

Como el programa de Juana se grabó en realidad antes de que el cantante viajara a ver a Boca Juniors en Rio de Janeiro, Barby no tuvo oportunidad de contestar las palabras del cantante. Pero luego habló con Guido Záffora, co conductor de Estamos Okey (América).

Embed

La palabra de Barby Silenzi confirmando la separación de El Polaco

En ese ciclo, Cora De Barbieri contó que El Polaco habría restringido la posibilidad de que Barby publicara stories de Instagram. Pampito explicó que, desde Brasil, “El Polaco, pirata, bloqueó la opción de que Barby o sus hijas vean sus stories”.

“Yo hablé con Barby, porque El Polaco tuvo un raid este fin de semana y Barby está enojada”, contó Guido. “Lo que le enoja a Barby es que El Polaco mintió, y lo hizo respecto a la relación actual de ellos dos. Dice que ellos no están distanciados. Barby me confirmó que están separados. Dice ‘No sé por qué dice eso porque me restringió, y no sé por qué lo hizo’”, cerró Záffora en el ciclo que se emite en vivo los domingos.