Qué dijo Georgina Barbarossa tras el escándalo de Pepe Cibrian y su novio, Nahuel Lodi

Embed

"Esto fue el domingo 19, que el lunes fue feriado por le 20 de junio. Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigo me dice 'ese es el futuro marido de Pepe Cibrián'. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos", detalló la persona que encontró a Lodi con otro hombre.

pepe-cibrian-campoy.jpg

La reacción de Georgina Barbarossa tras la aparición del video de Nahuel Lodi, el marido de Pepe Cibrián, con otro hombre

Hace un mes, luego del compromiso de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, Georgina Barbarossa puse en tela de juicio la intenciones del joven con su amigo, el reconocido director teatral.

"Yo le dije a Pepe: '¿este chico te quiere bien?'. Le está yendo bien, conoce a un chico, mucho más joven de él, salen tres meses y no quiero que se casen. Le está yendo bien con Drácula y no quiero que lo afanen", fueron las palabras de la actriz y conductora.

Tras la filtración del video de Lodi con otro hombre en un boliche, Primicias Ya se comunicó con Barbarossa, quien fue categórica al expresarse sobre lo ocurrido. "Gracias, pero no hablo", respondió la figura de Telefe, evitando polemizar con Pepe, que le declaró la guerra luego de escuchar su opinión sobre su marido.

"Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años. Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", expresó el director teatral en una nota con Intrusos luego de la dura advertencia que recibió por parte de su gran amiga.