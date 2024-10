Qué dijo Paula Varela ante los insultos del hermano de Guillermo Francella por contar que se separó de Marynés Breña

"Nadie me llamó (del entorno de Guillermo). Yo no le escribí a él directamente porque lo tenía totalmente chequeado. Sé cómo la está pasando y otros detalles y cosas que no voy a contar", explicó la periodista.

"Sé que ya no están viviendo bajo el mismo techo, no tengo la fecha de la separación. A los Martín Fierro ya fue sin la mujer", argumentó Paula Varela.

Embed

En tanto, Paula Varela escuchó la furiosa reacción de Ricardo, el hermano del actor, en una nota con Desayuno Americano: "Voy a hablar con mi hermano, quiero saber el nombre y apellido de esta mina y mandarla a la con... de su madre públicamente. Mintió que es lo peor, mentir, por eso hay mucha calumnia en la prensa", dijo a los gritos.

A lo que ella contestó: "No me parece educado lo que escuché insultando por supuesto pero quiero darle el changui a que le agarró un momento de calentura. No lo conozco, sé que Guillermo jamás se manejó así y tampoco me llamó ni está enojado conmigo, que es el protagonista y su mujer que es un amor".

"Ellos saben que yo lo iba a contar y no pusieron ningún pero en lo que iba a decir", indicó la panelista. Y cerró: "Guillermo es un tipo muy inteligente, no creo que reaccione mal, y fui respetuosa y si no lo contaba yo quizás se enteraba otro colega y lo contaba".

ricardo hermano guillermo francella.jpg

El desubicado insulto del hermano de Guillermo Francella al ser consultado sobre la separación del actor

En las últimas horas, en sus redes sociales, la periodista Paula Varela confirmó la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. "Se separaron luego de una crisis muy profunda", precisó la panelista de Socios del espectáculo.

En Desayuno Americano, América Tv, fueron a buscar la palabra de Ricardo, el hermano de Guillermo Francella, para saber su opinión sobre la ruptura sentimental.

El hombre se mostró muy enojado y disparó con todo contra Paula Varela tras haber dado la primicia sobre la separación.

"La voy a encontrar a esta mina. Voy a hablar con mi hermano para saber el nombre y apellido de esa mujer para mandara a la co.... de su madre públicamente. Mintió. Esta persona mintió, es lo peor que podía hacer", exclamó, furioso.

En el programa de Pamela David indicaron que desde el entorno de Guillermo y Marynés desmienten la separación.

Los rumores de ruptura surgieron tras la ausencia de la mujer del actor en los Premios Martín Fierro. Sin embargo, dicha ausencia habría tenido que ver con un tema de salud y no debido a un cortocircuito con el cómico.