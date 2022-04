Qué dijo Victoria Vanucci sobre su decisión de irse del país

Vanucci se fue en 2016 con su ex marido Matías Garfunkel y sus dos hijos a vivir a los Estados Unidos, en medio del escándalo que tenía el empresario con los trabajadores del Grupo Veintitrés y varios problemas con la AFIP.

"¿Por qué te fuiste?", indagó Ángel. La ex modelo no quiso dar demasiadas precisiones, pero lanzó una frase contundente.

"Por todo lo que pasó. Es algo totalmente lógico, pero que yo tampoco entendía", afirmó Vanucci, en referencia a los conflictos que tuvo su ex, Matías Garfunkel, con los medios que manejaba.

"¿La política los expulso?", retrucó el conductor. De todos modos, la empresario prefirió no ampliar sus declaraciones sobre el asunto y remarcó que hoy está enfocada en su nueva vida en Los Ángeles.

"Yo prefiero no recordar esos temas. Hoy no. La verdad deseo que todo esté bien, en paz y que, las cosas que tiene que pasar que pasen", sentenció.

Cómo es el servicio que Victoria Vanucci le brinda a Kendall Kardashian

Victoria Vanucci está radicada en Estados Unidos desde 2016. Actualmente, la ex modelo vive en Los Ángeles, donde abrió un restaurante orgánico, Pachamama.

Hace unos días, Ángel de Brito contó en LAM (América TV), que la empresaria fue elegida por Kendall Jenner para que sea su chef personal.

Este viernes en su programa, el periodista tuvo un mano a mano con Victoria, en el cual le preguntó por su experiencia trabajando para una estrella internacional.

"¿Cómo te va en el mundo de las Kardashian?", le preguntó Ángel. "Soy muy reservada con mis clientes, pero sí tengo clientes que son muy importante. Yo lo que hago es ir a la casa de alguien y me pongo a cocinar. Tengo una mini heladera y llevo todo lo que necesito ahí", detalló.

"¿Vivís de eso?", quiso saber el conductor. "Vivo de eso. Y vivo feliz así. Nunca me imaginé que me iba a ir así", destacó la ex modelo, que avanza rápido con Pachamama.

Por último, Vanucci explicó su emprendimiento le permitió darle un giro a su vida. "Necesitaba mucho trabajo y eso me hace muy bien", sentenció.