Qué fue lo que más le dolió a Wanda Nara de las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi

"Wanda estalló, sabía todo pero no se esperaba la foto", precisó el periodista. Y amplió: "No sabía que iba a subir un posteo con la música de París, justamente donde arranca el Wandagate. Esto la superó".

"Cuando se hizo el posteo Wanda se estaba haciendo las raíces con su peluquero cuando le cuentan de esta foto", precisó el panelista sobre qué estaba haciendo en ese instante la mediática.

"Agarró el celular porque necesitaba confirmarlo con sus ojos. Se puso como loca, se alteró, no lo podía creer", detalló sobre el impacto que generó el posteo en Wanda.

Y puntualizó: "Lo que más le dolió a Wanda fue la canción del posteo porque dicen me están tomando el pelo. La China hace tres años hace un chiste con esta canción, eso la sacó de quicio".

"Esto le genera lástima, pena y desconoce al Mauro que conocía", sintetizó Guido sobre lo que generó el posteo de Mauro Icardi en Wanda Nara.

mauro icardi la china suarez provocativo detalle foto.jpg

Ángel de Brito reveló en LAM la conversación privada que tuvo con Icardi y que deja mal parada a Wanda Nara

Mauro Icardi rompió el silencio tras difundirse fotos y videos de él cazando y en una conversación con Ángel de Brito apuntó sin filtros contra su ex, Wanda Nara.

Tras la polémica que generaron las fotos del futbolista con arma en mano y practicando caza, el conductor de LAM, América Tv, contó como el propio Icardi se contactó con él vía Instagram.

“Anoche estaba tranquilo en mi casa, termino de cenar y de ver una serie muy buena, y me llegan al Instagram unos mensajitos. Cuando miro, dice ‘tal persona está escribiendo’ y era Mauro Icardi. La bolilla que faltaba”, dijo Ángel de Brito.

Y continuó: “Eran las 12.02 am, yo había subido las imágenes muy polémicas de Mauro cazando. Y lo que me dice Mauro Icardi es: '¿Y la Wandix cazadora no la subís?’, como diciendo, ‘¿por qué subís las mías si ella también cazaba?’. Le digo: 'dámela y la subo'".

"Mauro sigue, me manda el video y me dice: ‘capaz que la liebre que estaba limpiando era la que cazó Wandix con Francesca mirándola. Qué hipócrita que puede ser la gente’”, comentó el conductor sobre la charla con el futbolista y las imágenes que le envió de su ex con un arma en la mano y apuntando hacia adelante.

“Entonces, yo le digo: ‘lo que pasa es que lo único que se sabe hasta acá, como vos no hablas, son los chats que filtran del entorno de Wanda Nara’ y queda su versión si vos no hablas", comentó el conductor que le dijo a Mauro Icardi.

Y le aclaró su postura: "'Yo no soy vocero de ninguno. Lo que pasa es que con los chats, quedas como el cu.., violento, pesado, discriminador, etcétera, etcétera'. Y a partir de ahí, ya decidió no hablar más”.