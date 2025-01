Ángel de Brito reveló en LAM la conversación privada que tuvo con Icardi y que deja mal parada a Wanda Nara

“Anoche estaba tranquilo en mi casa, termino de cenar y de ver una serie muy buena, y me llegan al Instagram unos mensajitos. Cuando miro, dice ‘tal persona está escribiendo’ y era Mauro Icardi. La bolilla que faltaba”, dijo Ángel de Brito.

Y continuó: “Eran las 12.02 am, yo había subido las imágenes muy polémicas de Mauro cazando. Y lo que me dice Mauro Icardi es: '¿Y la Wandix cazadora no la subís?’, como diciendo, ‘¿por qué subís las mías si ella también cazaba?’. Le digo: 'dámela y la subo'".

"Mauro sigue, me manda el video y me dice: ‘capaz que la liebre que estaba limpiando era la que cazó Wandix con Francesca mirándola. Qué hipócrita que puede ser la gente’”, comentó el conductor sobre la charla con el futbolista y las imágenes que le envió de su ex con un arma en la mano y apuntando hacia adelante.

“Entonces, yo le digo: ‘lo que pasa es que lo único que se sabe hasta acá, como vos no hablás, son los chats que filtran del entorno de Wanda Nara’ y queda su versión si vos no hablas", comentó el conductor que le dijo a Mauro Icardi.

Y le aclaró su postura: "Yo no soy vocero de ninguno. Lo que pasa es que con los chats, quedás como el culo, violento, pesado, discriminador, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ya decidió no hablar más”.

mauro icardi chat con angel de brito wanda caza.jpg

La tremenda burla de L-Gante a Mauro Icardi tras el blanqueo con la China Suárez

El pasado fin de semana Wanda Nara y L-Gante confirmaron su separación y el cantante dio un paso al costado frente al escándalo que tiene como protagonistas a la conductora, Mauro Icardi y la China Suárez.

Sin embargo, Elian aún se mantiene en la mira de todos, y tras el blanqueo del noviazgo entre el futbolista y la actriz realizó un provocador posteo que rápidamente se volvió viral.

En sus historias de Instagram, el cantante de cumbia 420 compartió una imagen con lentes de sol y dándole un mordisco a una enorme hamburguesa. Una clara referencia a los mensajes que se conocieron de Mauro Icardi.

"Te hacés la mala conmigo. ¿Nos das una oportunidad? Que quier cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”, le escribió una vez Mauro a Wanda.

Cabe destacar, que hace poco L-Gante dejó en claro su postura frente a los chats y reconoció: "La leche en la hamburguesa, todas esas cosas... obvio que nos reímos, es buenísimo".