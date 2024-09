Qué hizo Bautista Mascia con los 71 millones de pesos que ganó en Gran Hermano

Luego, el campeón del programa que conduce Santiago del Moro reveló qué hizo con los 71 millones de pesos (50 de premio y 21 invertidos) que ganó gracias a haber sido el último en salir de la casa más famosa del país.

“No cobré nada todavía. ¡No cobré nada! La invertiré en mi carrera”, señaló, revelando también que donó la casa industrializada que ganó en el reality.

bautista mascia.jpg

Denisse González reveló cuánto cobró por protagonizar el videoclip de Bautista Mascia

Hace unos días, Bautista Mascia estuvo en el living de A la Barbarossa junto a su pareja, Denisse González. El uruguayo conversó con Georgina Barbarossa sobre su vida luego del haberse consagrado como ganador de Gran Hermano 2023.

El joven habló también del videoclip de su último tema "Muero por decírtelo", donde se luce como figura invitada su novia y ex compañera del reality de Telefe.

El periodista Lío Pecoraro sorprendió al invitado con una curiosidad: "Yo quiero saber cuánto costó la modelo para el video". "Cero", lanzó Denu, con la sinceridad que la caracteriza.

Aunque no hubo dinero de por medio, la rubia contó -en tono de humor- que Bauti la invitó a conocer su país. "Me llevó a conocer Punta del Este!", acotó. "Fue canje por un viaje", bromeó el ex GH.

Finalmente, el uruguayo confesó que se lo pidió "de onda" porque no contaba con mucho presupuesto. "Era la historia de una pareja... lo tenía que hacer con Denu. Le pedí el favor y ella accedió", cerró.