Qué le contó Wanda Nara a Guido Záffora sobre su delicada situación íntima y que lo cambiaría todo

Ante esa información, Wanda se comunicó con Guido Záffora y le dio su versión. "Me dice que se bajó del viaje por algo personal, que no me autoriza a decirlo. Es algo de su intimidad. Me muestra una captura de pantalla que confirma lo que a mí me cuentan de la marca y lo que me dice ella", señaló el periodista.

En sus redes, la figura de Telefe emitió un comunicado en sintonía con lo que le manifestó al periodista de Intrusos.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", expresó en dicho mensaje.

Mauro Icardi ventiló chats comprometedores y videos explícitos para exponer a Wanda Nara

Mauro Icardi se hartó y decidió ir con todo contra su ex mujer, Wanda Nara, que hoy se apersonó en la casa de Santa Bárbara, donde él se refugió tras ser desalojado por pedido de la mediática de la propiedad que tienen en el Chateau Libertador.

El jugador del Galatasaray quedó en shock al ver a la madre de sus hijas en la mansión. Días atrás, la conductora dejó trascender que el futbolista había sido violento cuando ella lo obligó a dejar el lujoso piso que tienen en dicho edificio.

Para exponer a Wanda, Mauro publicó conversaciones con su abogada, con quien se comunicó apenas vio que la mediática cruzó la puerta.

En el ida y vuelta por WhatsApp con su defensora, el jugador le fue detallando qué hizo Wanda en Santa Bárbara. "Llegó sin Kenny. A las 11:47. Me dijo que solo iba a buscar una valija con ropa. Vino con hambre y charlatana. 2 horas después se fue", señaló Mauro en distintos posteos en su cuenta de Instagram.

El futbolista también compartió fragmentos de las grabaciones que hizo durante el tiempo que la madre de sus hijas estuvo en la propiedad para demostrar que él no cruzó ni una palabra con ella.