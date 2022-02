Qué le hizo Jorge Rial a Marcela Tauro después de la información que ella contó

Al enterarse que Marcela Tauro brindó esa información al aire, Jorge Rial salió con los tapones de punta contra su ex compañera: “No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien”, disparó el conductor en sus redes sociales tras escuchar a la periodista.

Pero la respuesta de Marcela Tauro no se hizo esperar: "Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR".

Al parecer, lo primero que le hizo Jorge Rial a Marcela Tauro fue bloquearla de Instagram para que no pueda arrobarlo ni ver su contenido.

Y agregó en otro mensaje: "Deseo que tengas más amor aún del que tengo yo. Pero me tenés bloqueada. Soy feliz! Y trabajo con gente que me hace feliz".

"Tengo una familia hermosa, un hijo que me adora y un hombre que me ama. Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo @jrial", finalizó certera la periodista.

La Negra Vernaci dio detalles de su tremenda pelea con Jorge Rial

La Negra Elizabeth Vernaci y Jorge Rial protagonizaron una discusión en las instalaciones de Grupo Indalo, donde están los estudios de Radio Pop y Radio 10, en el barrio porteño de Palermo.

Marcela Tauro informó en Intrusos (América TV) que la conductora increpó al periodista de espectáculos en la puerta de la emisora.

"¡Sos un fracasado! ¡Forro! ¡Pelotudo!", exclamaba Vernaci, que estaba sacada con Rial. El periodista deportivo Elio Rossi y un directivo de Radio 10 tuvieron que intervenir para calmar las aguas.

Al parecer, La Negra Vernaci está furiosa porque Jorge Rial se quedó con la conducción de Sobredosis de TV, el ciclo que se emite por C5N. El periodista habría desplazado a la conductora, que hasta el año pasado estuvo al frente de ese programa junto a Juan Di Natale.