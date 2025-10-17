Estallaron versiones de romance entre Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, y una estrella de la música

"Gonzalo Gerber estaría iniciando un acercamiento con Cazzu", lanzó Karina Iavícoli en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Gonzalo es parte del staff de bailarines de la artista, que se encuentra de gira por el exterior. "Me hablan de 'Excelente relación, empatía, charlas'", remarcó la panelista.

¿Qué dijo Nicolás Vázquez de su vínculo con Dai Fernández?

Nico Vázquez habló en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV) sobre su relación con Dai Fernández y reveló un deseo íntimo que lo emociona.

El actor finalmente confirmó que inició un vínculo con su compañera de la obra Rocky hace unos días: “Estamos bien, es algo de muy poquitos días, tratando de procesarlo también. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora me estoy tratando de sentir bien y quiero que esté todo ordenado”.

Consciente de la repercusión que generó su nueva relación en los medios y en la gente, Nico Vázquez agregó: “Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás más que para nosotros, que sabemos cómo fueron las cosas. Ni nosotros entendemos lo que está pasando”.

El actor también explicó que habría preferido que no se filtrara ningún dato de su relación con Dai Fernández, pero que ya no puede ocultar lo que están viviendo y quiere poder mostrarse juntos en público.

“Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque son los primeros días que estoy empezando algo con alguien, que la estoy conociendo desde otro lugar. Entonces, por respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo. Me gustaría poder caminar con ella en la calle”, comentó.