Quién es El Lechuga, el cantante denunciado por Lissa Vera

Embed

Este lunes, la ex Bandana estuvo en LAM (América TV) y denunció por acoso sexual a Santiago Ismael Torres. "Él hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas. Me dijo 'vamos a cenar para hablar de laburo'. Nos juntamos, nos matamos de risa... En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", detalló.

Lissa indicó que todo lo que ocurrió esa noche fue pergeñado por Santiago Isamael Torres para "buscar fama". "Todo esto lo hizo apropósito. Él armó esto porque quería salir en TV", remarcó.

La ex integrante de El hotel de los famosos advirtió que no logra repasar con exactitud qué sucedió en ese lugar. "Tengo algunas imágenes de lo que pasó en el boliche. Me acuerdo que me daba champagne para que tome, que me llevó a mi casa, pero no me acuerdo del beso", sentenció.

image.png

Santiago Ismael Torres, el cantante denunciado por Lissa Vera

Santiago Ismael Torres, popularmente conocido como El Lechuga, fue acusado de acoso sexual por parte de Lissa Vera. La ex Bandana recordó que, hace casi dos meses estuvo en un boliche con el artista. En ese lugar, tomaron algunos tragos y terminaron a los besos.

El referente de la cumbia saltó a la fama de la mano de la banda Agrupación Marilyn. Este grupo nace a mediados de junio del 2006, con El Lechuga, Juan Oscar Rivarola y Cesar Adrián Páez. A fines de ese año editan su álbum, "Historias", que se convierte en disco de oro.