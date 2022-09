Quién sería la primera invitada de Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión

Así las cosas, a escasos 9 días del esperadísimo regreso televisivo de Chiquita Legrand, Guido Záffora reveló esta mañana desde Es por ahí (América TV) quién sería una de las comensales del primer envío de 2022. "Es el testimonio más buscado... Ella nunca habló y cuando hable estalla todo" adelantó el periodista de manera enigmática. Al tiempo que agregó más pistas: "No es artista, no es cantante... Sería la primera vez que iría el programa de Mirtha Legrand, por eso está tan nerviosa... Está separada, pero no casada".