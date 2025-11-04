Rating de los canales de noticias: A24 se consolida en el podio

Y si bien varias señales tuvieron una baja en sus promedios, A24, logró continuar en octubre con un firme camino de crecimiento en el rating comparado a octubre 2024 donde en esa oportunidad había logrado 0,68 y ahora 1,69, marcando un crecimiento del 148,5%.
TN se ubicó primero en el ranking con un promedio de 2,55 puntos. En segundo lugar, C5N marcó 2,24 puntos. Por su parte, A24 completó el podio con 1,69 puntos, según el ranking de Kantar Ibope Media en la franja de lunes a viernes 7 a 24 horas.
En los puestos siguientes, Crónica TV se ubicó cuarto con 1,21 puntos y el canal LN+, el que más cayó en rating este año (51,2%), quinto con 1,03.
Cabe destacar que A24 relanzó su programación en febrero de este año con la reincorporación de grandes figuras:
-De 6 a 10 hs: Otra Mañana con Antonio Laje
-De 10 a 13 hs: Buen día con Luis Novaresio
-De a23 a 14:30: Arranca la tarde con Marina Calabró y Facundo Pastor
-De 14:30 a 16: Código de noticias con Rolando Barbano y Soledad Larghi
-De 16 a 17: Hora crítica con Ignacio Ortelli
-De 17 a 18: H17 con Pablo Rossi
-De 18 a 20: El noticiero de A24 con Eduardo Feinmann
-De 20 a 21: H20, Información clave con Pablo Rossi
-De 21 a 22: Wifi 24 con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti