Rating de los canales de noticias: A24 se consolida en el podio

En los puestos siguientes, Crónica TV se ubicó cuarto con 1,21 puntos y el canal LN+, el que más cayó en rating este año (51,2%), quinto con 1,03.

Cabe destacar que A24 relanzó su programación en febrero de este año con la reincorporación de grandes figuras:

-De 6 a 10 hs: Otra Mañana con Antonio Laje

-De 10 a 13 hs: Buen día con Luis Novaresio

-De a23 a 14:30: Arranca la tarde con Marina Calabró y Facundo Pastor

-De 14:30 a 16: Código de noticias con Rolando Barbano y Soledad Larghi

-De 16 a 17: Hora crítica con Ignacio Ortelli

-De 17 a 18: H17 con Pablo Rossi

-De 18 a 20: El noticiero de A24 con Eduardo Feinmann

-De 20 a 21: H20, Información clave con Pablo Rossi

-De 21 a 22: Wifi 24 con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti

-De 22 a 23: Basta Baby con Baby Etchecopar

-De 23 a 00: 24 Noticias con Fabián Doman

-De 00 a 01: Luis Novaresio entrevista