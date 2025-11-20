La millonaria herencia que dejó Roberto Giordano a un año de su muerte y que desató una guerra familiar

Asimismo, de acuerdo a la información trascendida, a pesar de las enormes deudas que dejó el peinador, la cifra a heredar y repartirse estaría valuada en al menos 10 millones de dólares y un mínimo de 15 o 20 propiedades.

Roberto Giordano 1.jpg

Cuáles fueron las causas de la muerte de Roberto Giordano

El viernes 22 de noviembre de 2024 murió el famoso peluquero de modelos, reconocido por sus desfiles en los años 90, Roberto Giordano, a la edad de 79 años.

El estilista se encontraba internado en el sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y falleció tras una delicada intervención para la colocación de un marcapasos.

“Estaba siendo intervenido en el Mater Dei por un problema en el corazón. Le habían realizado ya varios bypass, y en este caso tenía que ver con un problema en una válvula”, informó por entonces el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias.

Embed

Desde hacía algunos años el estilista se encontraba viviendo en Punta del Este, Uruguay, pero de forma frecuente realizaba viajes para Buenos Aires por cuestiones personales y laborales.

“Había viajado hace unos días a Buenos Aires a cambiarse el marca pasos. Tuvo un inconveniente en la aorta y sobre las 15 se dio la confirmación de que nos había dejado”, precisó en tanto Gustavo Descalzi desde el país vecino.

Roberto Giordano 3

Cuáles eran los problemas financieros de Roberto Giordano al momento de su muerte

La figura de Roberto Giordano, uno de los estilistas más emblemáticos de la Argentina, atravesaba un momento crítico al día de su muerte. Su final en noviembre de 2024 lo encontró en medio de una profunda crisis financiera y legal que había marcado el ocaso de su carrera y de un imperio que supo tener décadas atrás.

Giordano enfrentaba graves problemas judiciales vinculados a evasión fiscal e insolvencia fraudulenta. En un juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión tras ser hallado responsable de ocultar bienes al Estado, crear empresas fantasma y llevar una contabilidad paralela destinada a disfrazar la realidad económica de sus negocios. Esta situación lo llevó a instalarse en Uruguay, desde donde buscó mantenerse al margen de parte de las repercusiones legales que lo acechaban en la Argentina.

roberto-giordano 1

La condena también incluyó la inhabilitación para ejercer el comercio durante tres años, sumado a denuncias relacionadas con empleados contratados en negro y manejos irregulares en distintas peluquerías. El estilista, que durante años marcó tendencia y construyó una marca sinónimo de glamour, vio cómo el andamiaje administrativo de su empresa se derrumbaba junto con su imagen pública.

Su caída coincidió con el desgaste acumulado por años de litigios, sanciones y complicaciones económicas que lo alejaron definitivamente del lugar de prestigio que alguna vez ocupó en el mundo de la moda.