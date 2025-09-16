Revelan el secreto de belleza de Lamine Yamal tras confirmarse su noviazgo con Nicki Nicole

El 25 de agosto pasado, día del cumpleaños número 25 de la artista rosarina, ambos compartieron una romántica imagen abrazados, rodeados de globos y rosas. Desde entonces, no han ocultado su vínculo: comparten momentos en redes y se acompañan en eventos.

nicki nicole y lamine yamal

¿Cómo confirmó Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal?

Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializaron su relación sentimental al compartir por primera vez imágenes juntos en sus redes sociales, confirmando lo que hasta ahora eran solo especulaciones.

La cantante rosarina publicó una historia en Instagram donde aparece en una selfie junto al joven futbolista del FC Barcelona, acompañada por un emoji de corazón blanco. En la imagen, ambos se muestran relajados mientras disfrutan de un momento íntimo viendo la serie española La que se avecina.

Aunque esta fue la primera muestra pública del romance, los rumores sobre una conexión entre ambos venían circulando desde hace semanas. Nicki había sido vista en la celebración del cumpleaños número 18 de Yamal, y también se los había fotografiado saliendo juntos de una discoteca en Barcelona.

La relación cobró mayor notoriedad cuando la artista se dejó ver en el Estadio Johan Cruyff luciendo la camiseta del Barça, durante el partido en el que el equipo catalán goleó 5-0 al Como. Ese gesto fue interpretado como una señal clara de apoyo y cercanía con el jugador.

En los días previos a la confirmación, comenzaron a circular versiones que hablaban de una posible ruptura. Sin embargo, todo cambió cuando Nicki Nicole se presentó en un evento de la marca Desigual en Barcelona y, al ser consultada por la prensa, expresó con firmeza: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”.