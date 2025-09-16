Icardi le dedicó a la China Suárez el mismo piropo que le dijo a Wanda y quedó expuesto de la peor manera

El mismo data de noviembre de 2015 y en ese momento mostraba a Wanda recostaba en la cama con su teléfono celular antes de dormir y luciendo su pijama.“Buenas noches a todos, las mías son siempre buenas noches a tu lado @wandaicardi #M&W #teamo”, expresba Mauro Icardi en ese entonces.

El posteo rápidamente se viralizó en las redes y llamó la atención de los usuarios por las dedicatorias de amor similares de Mauro Icardi tanto a la China Suárez como a Wanda Nara. Y como suele ocurrir en estos casos el rosarino fue el centro de críticas por escribir lo mismo diez años después.

"En otro orden de cosas y en un cambio rotundo de tema, ¿vieron el saludo de buenas noches de Icardi a la China el fin de semana? Parece que sigue usando la misma plantilla que usaba en 2015 para Wanda, hace diez años...", se remarcó desde la cuenta chimentera Elenmascaradook con ambas publicaciones del futbolista que desató una nueva polémica en las redes.

El futbolista en los últimos días se tapó los tatuajes referidos a Wanda y compartió en las redes sociales el proceso de la sesión cover up junto a su tatuador Arturo Méndez Pérez, quien viajó especialmente desde España a Turquía convocado por el deportista para realizar el trabajo, y así quitar para siempre de su piel los recuerdos de su ex que tenía en la parte inferior de su brazo izquierdo, eligiendo la figura de un lobo y un bosque para poder cubrirlo por completo.

Wanda Nara, nueva canción y polémica con sus ex

La mediática Wanda Nara compartió un anticipo de su nuevo tema Tóxica, el cual se estrenó el jueves 11 de septiembre, y en el que parece tener como emisario directo a alguno de sus ex parejas, ya sea Mauro Icardi o L-Gante.

En el adelanto de su nuevo tema, muchos especularon que la letra podría estar dedicada directamente a Mauro Icardi o a Elian Valenzuela, debido a sus estrofas y a las imágenes que acompañan el videoclip.

“Le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, se escucha en medio de bajos profundos y sonidos eléctricos.

En ese mismo pasaje, aparece la colaboración del rapero español Kaydy Cain, quien suma su impronta con un verso contundente: “Me gusta que seas tóxica y posesiva”, sostiene.

