Revelaron un dato desconocido sobre la polémica de Érica Rivas en Casados con hijos

En octubre de 2021, cuando Érica ya había hecho duras declaraciones sobre su paso al costado de la versión teatral, Florencia Peña la había cruzado fuerte.

"Ella dijo una frase que a nosotros no nos gustó, dijo que ustedes, las compañeras de Casados con Hijos, estuvieron del lado del opresor y a nosotros nos pareció mucho", le había dicho Rodrigo Lussich a Peña.

Y Flor había contestado: "Yo no estoy del lado del opresor, ¿qué opresor? Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo ni Gustavo".

Erica Rivas

El dato de Marcelo Polino sobre el conflicto con Érica Rivas

A diferencia de lo que dice Érica, Marcelo Polino aclaró que Florencia sí la habría acompañado en su conflicto con la producción de la comedia de la que, finalmente, quedó afuera.

"Yo sé que Flor habló mucho con ella, a mí me consta que Flor Peña habló. Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar", aseguró el periodista en Polino Autético.