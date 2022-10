Revelaron un dato explosivo sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Todas las semanas..."

Wanda Nara y L-Gante Soprts.jpg

Así, tal parece que lo que empezó como un simple juego mediático, ya habría pasado al terreno de la realidad. Es por eso que la periodista Pilar Smith reveló nuevos datos de la relación entre Wanda Nara y L-Gante en Lopez 910 , el programa de Gustavo López en Radio La Red (AM 910).

“Yo pensé que era un vínculo comercial y de amistad. Pero me llegó del entorno cercano del cantante que están muy cerca, tienen mucha química y que entre ellos pasan cosas" comenzó contando la periodista. Al tiempo que reveló una verdadera bomba, al revelar: "Me aseguran que durmieron juntos todas las semanas en el último tiempo. Él está muy enganchado".

En tanto, Smitch cerró la picante información dejando entrever que sólo el tiempo dirá si el fuego que hay entre ellos, se formaliza o se disipa: "Veremos qué pasa con esta relación. Si avanza o se diluye . Pero hoy, entre ellos pasan cosas “.

Embed

¿Era todo mentira? La verdad del viaje de Mauro Icardi y una aparición juntos en televisión que cambiaría la historia

En medio de la escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, se supo que el jugador vino a la Argentina para estar en una grabación de ¿Quién es la máscara? (Telefe), donde la rubia se desempeña como una de las investigadoras.

Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, las panelistas de LAM (América TV), dieron los detalles. “Hace un ratito, leí en la revista Gente que Mauro Icardi vino a grabar La Máscara”, comentó Iglesias.

Wanda Nara Una versión sostiene que Mauro Icardi vino a Argentina a grabar una participación en ¿Quién es la máscara?. ¿Será?

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos esteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó.

Sin embargo, esta hipótesis plantea que Icardi vino al país para convencer a la madre de sus hijas de no continuar con los papeles de divorcio. Así fue explicado por Guido Záffora, en Es por Ahí: “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara”.